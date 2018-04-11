Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 11 апреля ночью дожди, днем без осадков. Воздух прогреется до +13 градусов. День увеличился до 13 часов 10 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00–17.00 — микрорайон «Учкун», 19, 20, 22, 23, улица Литовская, 22, 22/1;

9.30–13.00 — 8-й микрорайон, 32/1, 45-47, 46/1, 46/2, 77, 79, 81, 83;

13.00–18.00 — микрорайон «Кок-Джар», 6-11, 9а, 18, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак, Достоевского);

9.30–18.00 — жилмассив «Керемет» (улицы Кайназаровой, Профсоюзная, Месароша), улицы Боконбаева, 145, Мусульманкулова, Можайского, Щербакова, Кызыл-Кийская, переулок Снегировский;

10.00–18.00 — село Чон-Арык;

9.30–17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мыскал, Жеткинчек, Максат, Республиканская, Ганди).

В связи с ремонтными работами газа не будет в микрорайоне «Джал-23».

Памятные даты

В Кыргызстане ввели банкноты номиналами один и пять сомов

Случилось это в 1994 году.

На лицевой стороне банкноты достоинством в один сом, окрашенной преимущественно в светло-розовый цвет, был помещен портрет первого кыргызского композитора и исполнителя Абдыласа Малдыбаева, на оборотной стороне этой банкноты изображены музыкальные инструменты на фоне Кыргызской государственной филармонии имени Т.Сатылганова.

Лицевая сторона купюры номиналом пять сомов содержала портрет знаменитой кыргызской балерины Бюбюсары Бейшеналиевой, на оборотной стороне было помещено изображение Кыргызского государственного академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева. Доминирующий цвет купюры — синий.

Жогорку Кенеш де-юре принял отставку Аскара Акаева

24 марта 2005 года во время «тюльпановой революции» Аскару Акаеву удалось выехать из республики. Народные массовые протесты были вызваны фальсификацией выборов, незаконным изменением Конституции, семейно-клановой коррупцией.

Генеральная прокуратура после бегства президента возбудила уголовные дела в отношении него и членов его семьи, отправив в Российскую Федерацию соответствующие запросы о выдаче.

5 апреля в результате острого политического кризиса Аскар Акаев сложил с себя полномочия президента, 11 апреля ЖК принял отставку.

Люди, которые меняли мир

Умер Кунакунов Керимжан

Родился 25 ноября 1938 года в селе Чон-Арык Чуйской области.

Более 40 лет работал на ответственных и руководящих должностях в финансово-экономической системе страны. Стоял у истоков формирования финансово-кредитной системы Кыргызской Республики. Получил звание заслуженного экономиста (1994). Избирался народным депутатом Верховного Совета Киргизской ССР двух созывов.

Был министром финансов Киргизской ССР и первым министром финансов независимого Кыргызстана (1986-1992), государственным советником президента (1992), директором Государственной налоговой инспекции (1992-1995).

За большие заслуги перед народом и государством Керимжан Кунанунов награжден медалью «За трудовую доблесть» (1970).

Скончался 11 апреля 2016 года в Бишкеке

У кого намечается той

Досалы Эсеналиев

Родился 11 апреля 1965 года в селе Кок-Серек Ошской области. Председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций.

Нурбек Сатвалдиев

Родился 11 апреля 1977 года в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ — представитель Жогорку Кенеша в МПА СНГ.

Индира Джолдубаева

Родилась 11 апреля 1979 года во Фрунзе. Генеральный прокурор КР.

Куда сходить

Культура

В «Асанбай-центре» можно посмотреть выставку «Отцы и дети/Отцы и деды» ;

; В ОО «Рука в руке» весь апрель дни открытых дверей ;

; В Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова состоится концерт , посвященный 140-летию Бишкека;

, посвященный 140-летию Бишкека; В манеже Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта проходит Неделя здравоохранения в КР . Подробнее

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, второй тур.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Зал заседаний Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание парламента;

Овальный зал торага ЖК КР, 14.00 — заседание депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ;

Восточный зал Жогорку Кенеша, 12.00 — встреча инициативной группы, состоящей из 12 депутатов, с адвокатами и родственниками политзаключенных;

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, 11.00 — пресс-конференция по проведению международного марафона Кыргызстана «Run the Silk Road»;

ПЦ Sputnik, 11.00 — пресс-конференция «Врачи встревожены: в КР растут женский алкоголизм и подростковая наркомания»;

ПЦ «Кабар», 11.00 — пресс-конференция «Жители Фрунзенского айыл окмоту Сокулукского района обвиняют местную власть в злоупотреблении и коррупции»;

«Парк-отель», 12.00 — пресс-конференция по итогам проекта «Организация работы сотрудников уголовно-исполнительной системы с контингентом осужденных за экстремистские и террористические преступления»;

Первомайский районный суд, 9.00 — суд по делу об убийстве трех женщин в Киргшелке;

Верховный суд, 10.00 — суд по делу экс-работника Ошской прокуратуры Канжара Кадыралиева.

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