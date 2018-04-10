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Общество

Военнослужащие Кыргызстана в 2017 году стали меньше дезертировать

Военнослужащие Кыргызстана в 2017 году стали меньше дезертировать, говорится в отчете генерального прокурора.

По его данным, на протяжении многих лет примерно 65-70 процентов всех воинских преступлений составляли преступления, связанные с самовольным оставлением военнослужащими мест службы и дезертирством.

Благодаря профилактике удалось снизить их количество, и в 2017-м такие случаи составили всего 11,6 процента от общего количества преступлений, совершенных военнослужащими.

Всего в 2017 году органы Военной прокуратуры привлекли к уголовной ответственности 190 лиц.

Из них 141 лицо является военнослужащим ВС КР (офицеры — 57, военнослужащие сверхсрочной службы — 78, срочной службы — 6), 49 — гражданскими.

Больше всего к ответственности привлечено лиц по Генеральному штабу — 62, по Государственной пограничной службе — 51 и Госкомитету по делам обороны — 38 лиц. Также привлечено к уголовной ответственности по Национальной гвардии — 14 лиц, по МЧС — 8, ГКНБ — 9 и по другим организациям — 8 лиц.
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