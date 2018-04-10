Более 400 дел возбудили по линии противодействия коррупции в 2017 году. Такие данные представлены в отчете генпрокурора КР.

По его данным, по линии противодействия коррупции проведено 2 тысячи 30 проверок, по результатам которых внесено 2,6 тысячи актов прокурорского реагирования.

Предостережено 66 лиц, возбуждено 413 уголовных дел. В 2016-м, для сравнения, возбудили 448 дел.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 2 тысячи 154 лица. Сумма возмещенного по актам ущерба составила 55 миллионов 846,6 тысячи сомов, в том числе в денежном выражении — 37,2 миллиона и в натуральном — 18,6 миллиона сомов.

Из 2 тысяч проверок почти 38 процентов провели в органах местного самоуправления и местных государственных администрациях, еще 34 процента — в структурных подразделениях министерств и ведомств, 6,7 процента — в органах внутренних дел.