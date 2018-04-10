00:15
USD 68.45
EUR 83.76
RUB 1.18
Общество

Более 400 дел возбудили по линии противодействия коррупции в 2017 году

Более 400 дел возбудили по линии противодействия коррупции в 2017 году. Такие данные представлены в отчете генпрокурора КР.

По его данным, по линии противодействия коррупции проведено 2 тысячи 30 проверок, по результатам которых внесено 2,6 тысячи актов прокурорского реагирования.

Предостережено 66 лиц, возбуждено 413 уголовных дел. В 2016-м, для сравнения, возбудили 448 дел.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 2 тысячи 154 лица. Сумма возмещенного по актам ущерба составила 55 миллионов 846,6 тысячи сомов, в том числе в денежном выражении — 37,2 миллиона и в натуральном — 18,6 миллиона сомов.

Из 2 тысяч проверок почти 38 процентов провели в органах местного самоуправления и местных государственных администрациях, еще 34 процента — в структурных подразделениях министерств и ведомств, 6,7 процента — в органах внутренних дел.

Большинство выявляемых нарушений приходилось на действия должностных лиц государственных и органов местного самоуправления, связанных с проведением госзакупок и несоблюдением требований законов о противодействии коррупции.

Из отчета генпрокурора КР за 2017 год

Ссылка:
просмотров: 316
Версия для печати
Популярные новости
Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В&nbsp;ГТС меня назначил мой друг Икрам Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В ГТС меня назначил мой друг Икрам
&laquo;Кенгурятник&raquo;, фары, шноркель. В&nbsp;ГУОБДД нашли новый источник штрафов «Кенгурятник», фары, шноркель. В ГУОБДД нашли новый источник штрафов
Появилась возможность увидеть булыжную мостовую в&nbsp;Бишкеке. Сохраним? Появилась возможность увидеть булыжную мостовую в Бишкеке. Сохраним?
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
MegaCom расширил сеть 4G&nbsp;в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше MegaCom расширил сеть 4G в Бишкеке и Оше
Оплачивайте покупки в&nbsp;магазинах &laquo;Народный&raquo; и&nbsp;Globus в&nbsp;приложении &laquo;О!Деньги&raquo; Оплачивайте покупки в магазинах «Народный» и Globus в приложении «О!Деньги»
Компания LG&nbsp;Electronics представила модели премиальной бытовой техники 2018 года Компания LG Electronics представила модели премиальной бытовой техники 2018 года
BANK BAKAI JAZ DEMI&nbsp;&mdash; весенний полумарафон прошел удачно! BANK BAKAI JAZ DEMI — весенний полумарафон прошел удачно!