Более 400 дел возбудили по линии противодействия коррупции в 2017 году. Такие данные представлены в отчете генпрокурора КР.
По его данным, по линии противодействия коррупции проведено 2 тысячи 30 проверок, по результатам которых внесено 2,6 тысячи актов прокурорского реагирования.
Предостережено 66 лиц, возбуждено 413 уголовных дел. В 2016-м, для сравнения, возбудили 448 дел.
Из 2 тысяч проверок почти 38 процентов провели в органах местного самоуправления и местных государственных администрациях, еще 34 процента — в структурных подразделениях министерств и ведомств, 6,7 процента — в органах внутренних дел.
Большинство выявляемых нарушений приходилось на действия должностных лиц государственных и органов местного самоуправления, связанных с проведением госзакупок и несоблюдением требований законов о противодействии коррупции.Из отчета генпрокурора КР за 2017 год