Сегодня суд огласит приговор по делу активиста Мавляна Аскарбекова

В Первомайском районном суде Бишкека завершается процесс по делу активиста Мавляна Аскарбекова. Он выступил с последним словом.
Мавлян Аскарбеков заявил, что следователи, судьи и прокуроры сами не понимают, насколько они погрязли в коррупции.
«Суд — это место установления справедливости и законности. Сюда люди приходят защитить свои права, установить справедливость и законность. К сожалению, судьи с прокурорами превратили это место в сбор денег и коррупционное логово. Сотни тысяч простых граждан страдают от следователей, прокуроров и судей. Но эпоха, когда власть имущие, следователи, прокуроры и судьи, пользуясь полномочиями, разрушали судьбы простых людей, закончена с уходом Индиры Джлодубаевой и Абдиля Сегизбаева», — сказал Мавлян Аскарбеков.
Он отметил, что незаконно и несправедливо осуждая людей, судьи разрушают семьи: дети становятся сиротами, а родители остаются без детей.
Суд удалился в своещательную комнату для вынесения приговора.
Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист назвал обвинения надуманными.