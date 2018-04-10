В Кыргызстане ожидаются заморозки

В Кыргызстане 10-11 апреля сохранится неустойчивая погода: временами дожди, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, ожидается значительное понижение дневной температуры воздуха. В зоне земледелия Чуйской, Таласской областей до +9...+14 градусов, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской — до +12...+17, Иссык-Кульской и Нарынской областей — до +7...+12 градусов.

Ночью в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей, в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до −2. Они опасны для распустившихся бутонов ранних сортов яблонь и раскрывшихся цветков абрикоса и вишни.

Как сообщается, в связи с ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек — Ош, Ала-Бука — Каныш-Кыя, Каракол — Энилчек сохраняется опасность схода снежных лавин.

В связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках Ошской, Джалал-Абадской и Баткетской областей ожидается подъем уровня воды, в горных и предгорных районах селеопасно.