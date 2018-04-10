13:43
USD 68.45
EUR 83.76
RUB 1.18
Общество

Глава Турции обещал приехать на Игры кочевников

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал приехать на III Всемирные игры кочевников. Об этом сообщил сегодня на встрече с представителями кыргызской диаспоры в Турции президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, визит в Турцию прошел весьма успешно. Переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом были открытыми. Стороны обсудили все вопросы сотрудничества. Глава ТР пообещал приехать на Всемирные игры кочевников.

«Решен вопрос социального обеспечения мигрантов. Открыта новая страница во взаимоотношениях между Кыргызстаном и Турцией. Так сказал Реджеп Тайип Эрдоган, и я так считаю», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Индира Жолдубаеваны кызматтан алууну сунуштады
Кыргызстан менен Түркия жылдык товар жүгүртүүсүн 1 млрд долларга жеткирүүгө даяр
Реджеп Тайып Эрдоган Сооронбай Жээнбековду бир тууганым деп атады
FETO пыталась заложить мину под отношения между Турцией и Кыргызстаном
Реджеп Тайип Эрдоган назвал Сооронбая Жээнбекова братом
Кыргызстанцы, работающие в Турции, будут получать пенсию
Кыргызстан и Турция готовы увеличить товарооборот до $1 миллиарда
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вылетел в Турцию
Сооронбай Жээнбеков почтил память погибших в апрельских событиях
Сооронбай Жээнбеков о своих обещаниях и требованиях народа Кыргызстана
Популярные новости
Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В&nbsp;ГТС меня назначил мой друг Икрам Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В ГТС меня назначил мой друг Икрам
Транспортное лобби. Список тех, в&nbsp;чьих руках маршруточный бизнес Бишкека Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека
&laquo;Кенгурятник&raquo;, фары, шноркель. В&nbsp;ГУОБДД нашли новый источник штрафов «Кенгурятник», фары, шноркель. В ГУОБДД нашли новый источник штрафов
Митинг в&nbsp;Бишкеке. Горожане требуют отставки мэра Албека Ибраимова Митинг в Бишкеке. Горожане требуют отставки мэра Албека Ибраимова
Бизнес
BANK BAKAI JAZ DEMI&nbsp;&mdash; весенний полумарафон прошел удачно! BANK BAKAI JAZ DEMI — весенний полумарафон прошел удачно!
&laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo; работает в&nbsp;соответствии с&nbsp;соглашениями и&nbsp;законами&nbsp;КР «Южно-Кыргызский цемент» работает в соответствии с соглашениями и законами КР
Совместная акция Beeline и&nbsp;Xiaomi&nbsp;&mdash; телефоны Xiaomi Redmi 5A&nbsp;всего за&nbsp;5990 сомов Совместная акция Beeline и Xiaomi — телефоны Xiaomi Redmi 5A всего за 5990 сомов
Новые OLED и&nbsp;SUPER UHD Nano Cell ТВ&nbsp;и&nbsp;аудиосистемы представила LG&nbsp;Electronics Новые OLED и SUPER UHD Nano Cell ТВ и аудиосистемы представила LG Electronics