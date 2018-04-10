Глава Турции обещал приехать на Игры кочевников

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал приехать на III Всемирные игры кочевников. Об этом сообщил сегодня на встрече с представителями кыргызской диаспоры в Турции президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, визит в Турцию прошел весьма успешно. Переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом были открытыми. Стороны обсудили все вопросы сотрудничества. Глава ТР пообещал приехать на Всемирные игры кочевников.

«Решен вопрос социального обеспечения мигрантов. Открыта новая страница во взаимоотношениях между Кыргызстаном и Турцией. Так сказал Реджеп Тайип Эрдоган, и я так считаю», — сказал Сооронбай Жээнбеков.