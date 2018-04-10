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Общество

В сфере охоты в Кыргызстане выявили 15 коррупционных проблем

В сфере охоты в Кыргызстане выявили 15 коррупционных зон. Об этом на круглом столе «Как коррупция приводит к уничтожению исчезающих видов животных — Совбез заинтересовался проблемой» сообщил инспектор Совета безопасности Жаныш Бусурманкулов.

По его словам, создана экспертная группа, которая разработала план по борьбе с коррупционными рисками в Государственном агентстве по охране окружающей среды. Ее члены выявили 15 коррупционных зон в сфере охоты и разработали 36 рекомендаций по предотвращению.

Член экспертной группы, исполнительный директор экологического движения «БИОМ» Анна Кириленко отметила, что коррупционные риски заложены в нормативно-правовых актах. «В правилах охоты говорится о возможности изъятия 1 процента редких видов. Есть вопросы и с выдачей лицензий, оружия, взаимодействия с охотничьими хозяйствами. Государство получает только третью часть от стоимости лицензий, часть получают айыл окмоту, часть возвращается в охотхозяйства на восстановление популяций. Но это госсредства. Как они тратятся?» — отметила она.

Еще один вопрос: кто ведет учет диких птиц? По ее словам, в любом ущелье туристам предлагают сфотографироваться с птицами, но что с ними происходит после туристического сезона, сколько из них умирает?

Эколог Эмиль Шукуров обозначил еще одну проблему, сказывающуюся на численности популяции диких животных. Это деградация пастбищ. «Выпасают бездумное количество скота, большинство пастбищ разрушено до основания. Мы лишились огромного количества травяных экосистем. Депутаты не наводят порядок в этой сфере, а говорят, что надо разрешить выпасать скот в заповедниках. Еле отстояли. И депутаты же стоят горой за охоту. Мы виноваты, что барс не восстанавливается, но его судьба — это судьба кыргызстанцев. Горные травяные экосистемы разрушены, барс перестал размножаться, потому что перестали размножаться архары и теке — основная кормовая база хищника», — рассказал он.
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