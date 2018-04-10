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Общество

На охоте в Кыргызстане зарабатывают высокопоставленные чиновники

Авторитетные экологи и ряд депутатов Жогорку Кенеша заявили, что на охоте в Кыргызстане зарабатывают высокопоставленные чиновники и охотхозяйства. Об этом идет речь на круглом столе «Как коррупция приводит к уничтожению исчезающих видов животных — Совбез заинтересовался проблемой».

Депутат Жогорку Кенеша, инициатор законопроекта о запрете на отстрел краснокнижных животных Дастан Бекешев напомнил, что в 2017 году парламент так и не принял документ. По его словам, предлагали две его версии. Первый вариант не одобрил парламентский комитет по аграрной политике, попросив указать, какие именно животные попадут под мораторий.

«Тогда мы переработали проект, но и тут развернулась борьба. Аргументы были, что закон ничего не решит: есть мораторий на вылов рыбы, но это ничего не дало. Но проблема не в законах, а в их реализации», — считает он.

По словам депутата, некоторые научные деятели тоже «помогли», говоря, что охотничьи хозяйства регулируют численность животных, а за лицензии на отстрел государство получает деньги.

«Две недели назад было заседание фракции СДПК, посвященное вопросам экологии. Мы спросили, сколько получаем от выдачи лицензий. В среднем 80-85 миллионов сомов. Но, может, стоит найти другие источники? Борьба за природу уже проиграна в пользу экономической выгоды людей», — считает Дастан Бекешев.
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