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Общество

Пить можно. Информация о загрязнении питьевой воды ложная

Информация об опасности употребления питьевой воды, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
 
По информации ПЭУ «Бишкекводоканал», все водозаборы и скважины работают в штатном режиме. Контроль хлорирования питьевой воды производится ежечасно согласно установленным нормам и правилам, потребление не является опасным для жизни и здоровья.
 
Отметим, в соцсетях распространяют информацию о том, что в систему залили жидкий хлор и пить воду опасно для жизни.
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