Как Африка распадается надвое (видео)

Вблизи кенийской столицы Найроби появилась огромная трещина. Видеозапись с кадрами природного катаклизма опубликовали на Youtube-канале издания Daily Nation, сообщило РИА «Новости».



Разлом на поверхности земли достигает нескольких километров в длину, 15 метров в глубину и 20 метров в ширину.

На видеозаписи запечатлена большая трещина, которая прошла по поверхности кенийской долины, затронув, помимо прочего, и объекты инфраструктуры, например, перекресток дорог, затруднив движение по нему.

Как сообщил National Geographic, разлом, возможно, был заполнен вулканическим пеплом, однако сильные дожди вымыли пепел, в результате и образовался данный разлом. Ученые также опасаются, что это может быть началом процесса распада Африки, в результате которого континент через 50 миллионов лет распадется по этой границе на две части.







