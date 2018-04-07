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Общество

Как Африка распадается надвое (видео)

Вблизи кенийской столицы Найроби появилась огромная трещина. Видеозапись с кадрами природного катаклизма опубликовали на Youtube-канале издания Daily Nation, сообщило РИА «Новости».

Разлом на поверхности земли достигает нескольких километров в длину, 15 метров в глубину и 20 метров в ширину. 

На видеозаписи запечатлена большая трещина, которая прошла по поверхности кенийской долины, затронув, помимо прочего, и объекты инфраструктуры, например, перекресток дорог, затруднив движение по нему.   

Как сообщил National Geographic, разлом, возможно, был заполнен вулканическим пеплом, однако сильные дожди вымыли пепел, в результате и образовался данный разлом. Ученые также опасаются, что это может быть началом процесса распада Африки, в результате которого континент через 50 миллионов лет распадется по этой границе на две части.
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