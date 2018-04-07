Москва обогнала Лондон и Париж по автомобильным пробкам

Москва оказалась самым загруженным пробками городом в Европе. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса GoCompare, сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что московские водители проводят в пробках в среднем около 91 часа в год. По этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно.

В список городов с самыми загруженными дорогами попали еще четыре российских города — Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород, занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.

Также в рейтинге оказались Стамбул (четвертое место), Цюрих (шестое) и Мюнхен (девятое место).





