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Общество

Алмазбек Атамбаев не будет посещать сегодня «Ата-Бейит». Приболел

Алмазбек Атамбаев не участвует в церемонии возложения цветов к мемориальной стене памяти погибших в апрельских событиях 2010 года в мемориальном комплексе «Ата-Бейит», потому что заболел. Об этом ИА «24.kg» уточнили в секретариате СДПК.

Напомним, накануне пресс-служба президента КР сообщила, что Сооронбай Жээнбеков пригласил Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева, как экс-глав государства, принять участие в памятных мероприятиях по случаю восьмой годовщины Народной апрельской революции. Однако Алмазбек Атамбаев не прибыл.
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