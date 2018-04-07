Алмазбек Атамбаев не будет посещать сегодня «Ата-Бейит». Приболел

Алмазбек Атамбаев не участвует в церемонии возложения цветов к мемориальной стене памяти погибших в апрельских событиях 2010 года в мемориальном комплексе «Ата-Бейит», потому что заболел. Об этом ИА «24.kg» уточнили в секретариате СДПК.

Напомним, накануне пресс-служба президента КР сообщила, что Сооронбай Жээнбеков пригласил Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева, как экс-глав государства, принять участие в памятных мероприятиях по случаю восьмой годовщины Народной апрельской революции. Однако Алмазбек Атамбаев не прибыл.