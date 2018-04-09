Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 апреля ясно. Воздух прогреется до +16 градусов. День увеличился до 13 часов 5 минут.
В Кыргызстане сегодня выходной день.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — улица Токтоналиева, 4а (административное здание МЧС).
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Асылбек Айдаралиев
Асылбек Айдаралиев (9 апреля 1941 года, Пржевальск, Иссык-Кульская область) — известный кыргызский и советский ученый, полярник, доктор медицинских наук.
Первым в Киргизии в 1979–1981 годах принял участие в работе 25-й Советской антарктической экспедиции.
Создатель нового направления в теории приспособления человека к экстремальным условиям внешней среды, прогноза работоспособности, сохранения здоровья, оценки и коррекции функционального состояния человека в необычных условиях среды.
Область научных интересов — прикладная экология человека, исследование гор, адаптация человека к экстремальным условиям окружающей среды.
Много внимания уделяет политике в области образования и науки.
В 1999-м ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.
В 2000-м избран председателем Союза ректоров Кыргызской Республики, Генеральным секретарем Центральноазиатской ассоциации университетов. Академик Нью-Йоркской академии наук (с 1996), действительный член Национального географического общества США (с 1999), действительный член Международной академии информатизации (с 2003).
У кого намечается той
Умутбек Жайлобаев
Родился 9 апреля 1953 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Художник-постановщик мультфильмов.
Юристанбек Шыгаев
Толо Исаков
Аскарбек Абдыжапаров
Акылбек Эшимов
Куда сходить
Культура
- В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;
- В «Асанбай-центре» можно посмотреть выставку «Отцы и дети/Отцы и деды»;
- В ОО «Рука в Руке» весь апрель дни открытых дверей;
- В Студии альтернативного обучения «Окна» проходят интересные лекции для детей об искусстве.
Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.