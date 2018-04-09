Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 апреля ясно. Воздух прогреется до +16 градусов. День увеличился до 13 часов 5 минут.

В Кыргызстане сегодня выходной день.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — улица Токтоналиева, 4а (административное здание МЧС).

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Асылбек Айдаралиев

Асылбек Айдаралиев (9 апреля 1941 года, Пржевальск, Иссык-Кульская область) — известный кыргызский и советский ученый, полярник, доктор медицинских наук.

Первым в Киргизии в 1979–1981 годах принял участие в работе 25-й Советской антарктической экспедиции.

Создатель нового направления в теории приспособления человека к экстремальным условиям внешней среды, прогноза работоспособности, сохранения здоровья, оценки и коррекции функционального состояния человека в необычных условиях среды.

Область научных интересов — прикладная экология человека, исследование гор, адаптация человека к экстремальным условиям окружающей среды.

Много внимания уделяет политике в области образования и науки.

В 1999-м ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.

В 2000-м избран председателем Союза ректоров Кыргызской Республики, Генеральным секретарем Центральноазиатской ассоциации университетов. Академик Нью-Йоркской академии наук (с 1996), действительный член Национального географического общества США (с 1999), действительный член Международной академии информатизации (с 2003).

У кого намечается той

Умутбек Жайлобаев

Родился 9 апреля 1953 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Художник-постановщик мультфильмов.

Юристанбек Шыгаев

Родился 9 апреля 1957 года. Директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Толо Исаков Родился 9 апреля 1959 года. Директор Департамента профилактики заболеваний и экспертизы Министерства здравоохранения КР.

Аскарбек Абдыжапаров

Родился 9 апреля 1960 года. Статс-секретарь Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса КР.

Акылбек Эшимов Родился 9 апреля 1976 года. Заместитель председателя ЦИК КР (выдвинут от партии «Кыргызстан»).

Куда сходить

Культура

В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж» ;

; В «Асанбай-центре» можно посмотреть выставку «Отцы и дети/Отцы и деды» ;

; В ОО «Рука в Руке» весь апрель дни открытых дверей ;

В Студии альтернативного обучения «Окна» проходят интересные лекции для детей об искусстве .

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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