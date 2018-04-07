12:18
USD 68.45
EUR 83.76
RUB 1.18
Общество

Асия Сасыкбаева: Праздновать апрельские события — кощунство

В Бишкеке сторонники партии «Ата Мекен» совершают пеший марш, посвященный годовщине Апрельской революции 2010 года.

По словам экс-вице-спикера парламента Асии Сасыкбаевой, в марше принимают участие около двухсот человек.

«Пеший марш начался с улицы К.Акиева и закончится на площади Ата-Тоо. Там мы намерены возложить цветы, прочесть поминальную молитву. Желающие выскажут свое мнение о том, чего мы достигли за эти годы, а также о том, за что погибли наши ребята», — сказала Асия Сасыкбаева.

Она добавила, что сторонники «Ата Мекена» не считают этот день праздником.

«Мы считаем, что в этот день произошли жизненно важные события в Кыргызстане. Но праздновать — кощунство, поскольку погибли наши ребята, а результатов поставленных целей и задач нет. Кроме того, мы сделали все, чтобы усугубились вопросы прав человека, свободы слова, передвижения. Мы убили судебную систему, не смогли деполитизировать правоохранительные органы. Но самое главное, что в 2015 году мы нарушили параграф Конституции о том, что не должны вносить изменения в Основной закон страны. С момента посягательства на Конституцию законность в стране перестала существовать», — добавила Асия Сасыкбаева.
Ссылка:
просмотров: 910
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе недовольные итогами выборов собрались на пеший марш
В Оше прошел пеший марш против терроризма и экстремизма
Темир Сариев возложил цветы к монументу Памяти жертв апрельской революции
Мэр Бишкека поздравил горожан с Днем народной Апрельской революции
Бишкек революционный, 7 апреля 2010 года. Фоторепортаж
В Бишкеке перекроют движение в связи с годовщиной апрельской революции. Список
Популярные новости
Транспортное лобби. Список тех, в&nbsp;чьих руках маршруточный бизнес Бишкека Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В&nbsp;ГТС меня назначил мой друг Икрам Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В ГТС меня назначил мой друг Икрам
&laquo;Кенгурятник&raquo;, фары, шноркель. В&nbsp;ГУОБДД нашли новый источник штрафов «Кенгурятник», фары, шноркель. В ГУОБДД нашли новый источник штрафов
Бизнес
Новые OLED и&nbsp;SUPER UHD Nano Cell ТВ&nbsp;и&nbsp;аудиосистемы представила LG&nbsp;Electronics Новые OLED и SUPER UHD Nano Cell ТВ и аудиосистемы представила LG Electronics
BAKAI BANK JAZ DEMI&nbsp;&mdash; праздник спорта! BAKAI BANK JAZ DEMI — праздник спорта!
В&nbsp;Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU
Как блокчейн может привести в&nbsp;Кыргызстан международных инвесторов Как блокчейн может привести в Кыргызстан международных инвесторов