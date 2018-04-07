В Бишкеке сторонники партии «Ата Мекен» совершают пеший марш, посвященный годовщине Апрельской революции 2010 года.

По словам экс-вице-спикера парламента Асии Сасыкбаевой, в марше принимают участие около двухсот человек.

«Пеший марш начался с улицы К.Акиева и закончится на площади Ата-Тоо. Там мы намерены возложить цветы, прочесть поминальную молитву. Желающие выскажут свое мнение о том, чего мы достигли за эти годы, а также о том, за что погибли наши ребята», — сказала Асия Сасыкбаева.

Она добавила, что сторонники «Ата Мекена» не считают этот день праздником.

«Мы считаем, что в этот день произошли жизненно важные события в Кыргызстане. Но праздновать — кощунство, поскольку погибли наши ребята, а результатов поставленных целей и задач нет. Кроме того, мы сделали все, чтобы усугубились вопросы прав человека, свободы слова, передвижения. Мы убили судебную систему, не смогли деполитизировать правоохранительные органы. Но самое главное, что в 2015 году мы нарушили параграф Конституции о том, что не должны вносить изменения в Основной закон страны. С момента посягательства на Конституцию законность в стране перестала существовать», — добавила Асия Сасыкбаева.