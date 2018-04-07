Правозащитники возмутились. Омбудсмен отреагировал, навестив слепого поэта

Сотрудники института омбудсмена навестили Темирлана Ормукова в Бишкекском СИЗО-1 и поинтересовались состоянием его здоровья.

Как сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека, в беседе Темирлан Ормуков отметил, что не имеет никаких претензий к кому-либо, однако считает, что возбужденное уголовное дело в отношении него является необоснованным и несправедливым.

Единственное требование Темирлана Ормукова — скорейшее проведение судебного заседания. Сотрудники института омбудсмена объяснили, что его содержание в следственном изоляторе обусловлено тем, что он неоднократно не являлся на судебные разбирательства, а также, несмотря на решение о запрете, выезжал из Бишкека.

Дело находится под личным контролем омбудсмена Кубата Оторбаева.

Накануне правозащитники выразили возмущение молчанием института омбудсмена относительно заключения в СИЗО-1 слепого поэта Темирлана Ормукова. Об этом ИА «24.kg» заявил Адиль Турдукулов. Гражданские активисты называют заключение под стражу слепого инвалида пытками.