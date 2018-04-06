Экс-премьер Темир Сариев почтил память героев Апрельской народной революции

В Сокулукской районной администрации почтили память героев Апрельской народной революции.

Сотрудники районной администрации, участники восстания и родственники погибших возложили цветы и прочли поминальную молитву. В мероприятии принял участие и экс-премьер-министр Темир Сариев.

Экс-премьер-министр Кыргызстана считает, что жертвы апреля 2010 года не должны быть напрасными.

Отметим, в 2010 году погибли 14 человек из Сокулукского района.

Завтра в Кыргызстане отметят восьмую годовщину апрельских событий. Такого рода мероприятия проводят каждый год, чтобы не забывать подвиг героев, отдавших свою жизнь за светлое будущее своего народа.

По официальным данным, погибли 87 человек, 306 признали пострадавшими. 28 экс-чиновников проходили по делу об апрельских событиях обвиняемыми. Все они приговорены к различным срокам наказания.