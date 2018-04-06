Слепой поэт Темирлан Ормуков жалуется на то, что ему не выделяют адвоката

Слепой поэт Темирлан Ормуков жалуется, что государство не предоставило защитника, а на частного юриста у него нет средств. Об этом ИА «24.kg» рассказали в Национальном центре по предупреждению пыток.

По словам его сотрудника Кабалдина Жапарова, представители наццентра посещали накануне Темирлана Ормукова, заключенного под стражу в СИЗО-1 по решению Октябрьского районного суда.

«К администрации СИЗО-1 у него нет претензий. Голодовку он не объявлял. Сейчас находится на карантине перед распределением по камерам. Все его жалобы сводятся к тому, что с марта 2017 года по его делу толком не провели ни одного судебного заседания. Он рассказал, что когда ему в кабинете у следователя ГУВД Бишкека стало плохо с сердцем, милиционеры отказались вызвать врачей. Тогда в знак протеста он порезал себе живот», — отметил Кабалдин Жапаров.

В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев, которого Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте. По заявлению о коррупции провели проверку. Названные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.

На прошлой неделе, когда его вызвали в ГУВД Бишкека, он вскрыл себе живот. После выписки из больницы его этапировали в СИЗО.

Правозащитники заявили, что водворение слепого человека в камеру изолятора равносильно пыткам.