Прокурор: Каныбек Осмоналиев ставил ректору КРСУ ультиматумы

В Первомайском районном суде Бишкека на процессе по делу экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева прокурор Нургазы Токтосунов зачитал обвинительное заключение.

Согласно документу, в августе 2013 года Каныбек Осмоналиев обратился к экс-депутату парламента Гульжамал Султаналиевой и попросил найти абитуриентов, желающих поступить на контрактное обучение на медицинский факультет КРСУ, обещая оказать содействие. После он неоднократно давил на министра образования, статс-секретаря ведомства и ректора КРСУ Владимира Нифадьева, требуя зачислить в вуз рекомендуемых им абитуриентов.

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«На заседании грантовой комиссии Минобраза решили направить обращение Каныбека Осмоналиева в приемную комиссию КРСУ. После он вызвал Нифадьева к себе, где показал ему список из 27 абитуриентов и потребовал зачислить их в вуз. Ректор ответил, что с началом учебного года исполнить просьбу невозможно, на что подсудимый в ультимативной форме указал на необходимость зачисления этих людей», — рассказал прокурор.

«Через некоторое время в КРСУ поступил приказ Минобразования за подписью Каныбека Осмоналиева, на основании которого созвали приемную комиссию. Она рекомендовала руководству вуза зачислить на контрактную форму обучения 24 абитуриента из списка, представленного депутатом. После ректор КРСУ издал приказ об их зачислении», — рассказал Нургазы Токтосунов.

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Он отметил, что при оформлении документов несколько студентов не смогли оплатить двойной контракт и обратились к Гульжамал Султаналиевой, отмечая, что об этом речи не было. Она попросила Каныбека Осмоналиева вернуть деньги, что он и сделал.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства образования и науки и Кыргызско-Российского Славянского университета по факту незаконного зачисления 24 абитуриентов на медицинский факультет в сентябре 2013 года возбудили 12 мая 2014 года. По данным Генпрокуратуры, следствие выяснило, что абитуриентов зачислили в университет по просьбе депутата фракции «Ар-Намыс» Каныбека Осмоналиева.