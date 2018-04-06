Алмазбек Атамбаев: У честного правителя нет родственников

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам по случаю восьмой годовщины Апрельской народной революции 7 апреля 2010 года.

«Мы всегда будем помнить имена героев, отдавших свою жизнь за свободу и справедливость. Сегодня вновь отдаем им дань памяти. В тот день погибли 87 кыргызстанцев. Сотни людей получили ранения, 45 из них за прошедшие 8 лет скончались, не смогли вернуть здоровье. Народ никогда не забудет кровавых последствий двух семейно-клановых режимов. Поэтому власть в Кыргызстане всегда должна следовать проверенной веками народной мудрости о том, что у честного правителя нет родственников, а у родолюбивого — нет чести и совести!» — говорится в сообщении.

Аксыйские события 17 марта 2002 года, 24 марта 2005 года и 7 апреля 2010 года – это события, которые между собой связала история борьбы нашего народа за свободу и справедливость. Алмазбек Атамбаев

«Это три перевала одного тяжелого пути. Каждая из этих памятных дат чрезвычайно важна. Но решающей победы народ достиг только 7 апреля. Поэтому 7 апреля — народный праздник», — говорится в обращении.

Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев, отметив, что народ Кыргызстана всегда будет помнить подвиг простых людей и погибших героев, открывших 7 апреля 2010 года путь к возрождению страны, к свободе и справедливости.