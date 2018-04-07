Еще немного полежу. Медведица просыпается уже две недели

Медведица уже две недели медленно просыпается, но никак не может сделать это окончательно, и поэтому не вылезает из своего дупла. Репортаж о животном сделали журналисты телеканала «Россия 24».

Для черных медведей спячка в дупле, а не в берлоге — обычное дело. В американском штате Монтана за безмятежным животным беспрерывно наблюдают через веб-камеру интернет-пользователи. Медведица либо томно смотрит вдаль, либо погружается в сон, грея лапы на солнце. Спускаться на землю к пробудившимся сородичам она явно не спешит.