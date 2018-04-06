Не работают? В Минобразования не могут рассказать о профилактике суицидов

В Министерстве образования и науки больше месяца не могут рассказать ИА «24.kg» о профилактике суицидов среди школьников.

С начала 2018 года уже произошло несколько случаев самоубийств школьников в регионах Кыргызстана, в том числе в Ат-Башинском районе Нарынской области, в Кара-Суйском районе Ошской области и других селах.

В Таласской области зафиксированы два суицида. Последний — накануне в селе Кызыл-Адыр, где повесилась ученица десятого класса.

Из каких семей были эти дети? По каким причинам совершили суициды? И какая профилактическая работа проводится в этом направлении? На эти вопросы чиновники Минобразования так и не предоставили ответа с 27 февраля.