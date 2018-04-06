13:56
USD 68.53
EUR 84.05
RUB 1.19
Общество

Не работают? В Минобразования не могут рассказать о профилактике суицидов

В Министерстве образования и науки больше месяца не могут рассказать ИА «24.kg» о профилактике суицидов среди школьников.

С начала 2018 года уже произошло несколько случаев самоубийств школьников в регионах Кыргызстана, в том числе в Ат-Башинском районе Нарынской области, в Кара-Суйском районе Ошской области и других селах.

В Таласской области зафиксированы два суицида. Последний — накануне в селе Кызыл-Адыр, где повесилась ученица десятого класса.

Из каких семей были эти дети? По каким причинам совершили суициды? И какая профилактическая работа проводится в этом направлении? На эти вопросы чиновники Минобразования так и не предоставили ответа с 27 февраля.
Ссылка:
просмотров: 169
Версия для печати
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Транспортное лобби. Список тех, в&nbsp;чьих руках маршруточный бизнес Бишкека Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека
Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В&nbsp;ГТС меня назначил мой друг Икрам Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В ГТС меня назначил мой друг Икрам
&laquo;Кенгурятник&raquo;, фары, шноркель. В&nbsp;ГУОБДД нашли новый источник штрафов «Кенгурятник», фары, шноркель. В ГУОБДД нашли новый источник штрафов
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU
Как блокчейн может привести в&nbsp;Кыргызстан международных инвесторов Как блокчейн может привести в Кыргызстан международных инвесторов
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; предоставляют удобный сервис «Бакай Банк» и «Газпром Кыргызстан» предоставляют удобный сервис
Оцените удобство платежных терминалов MegaCom Оцените удобство платежных терминалов MegaCom