Рекорд Youtube. Клип на песню Despacito набрал 5 миллиардов просмотров

Клип на песню Despacito, которую исполнили пуэрториканский певец Луис Фонси и рэпер Daddy Yankee, набрал рекордные 5 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube. Об этом сообщил журнал Variety.

Издание отметило, что это первое видео в истории YouTube, которое набрало так много просмотров. Речь о версии Despacito, в которой не участвовал канадский певец Джастин Бибер.

Клип на ремикс этой песни с Бибером набрал всего 7,6 миллиона просмотров.

В августе 2017 года сообщалось, что клип на песню Despacito стал самым популярным видео в истории YouTube. К тому моменту оно набрало почти 3 миллиарда просмотров.