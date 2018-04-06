Дело о подрыве прокурорской машины. Гоосбвинение просит для подсудимого 20 лет

В Октябрьском районном суде завершается процесс по делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева.

Представители гособвинения просят признать Тологона Айтмырзаева виновным и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы. Адвокат, напротив, предлагает оправдать его подзащитного ввиду недоказанности вины.

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.