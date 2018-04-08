Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 апреля ночью и утром ливни. Воздух прогреется до +11 градусов. День увеличился до 13 часов 2 минут.

Православные отмечают самый важный христианский праздник Пасху. ИА «24.kg» предлагает читателям пройти тест и ответить на десять вопросов о Пасхе. Следите за лентой новостей.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 15 июня проспект Ч.Айтматова, от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль),

до 30 июля улица Достоевского (от Анкары до Толстого).

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Памятные даты

День сотрудника органа по контролю наркотиков КР

День сотрудника органа по контролю наркотиков в Кыргызстане учрежден в 2006 году.

Впервые орган, контролирующий наркотики, был создан в Кыргызской Республике в 1993 году. Это была Госкомиссия по контролю нарковеществ, учрежденная 8 апреля.

Пасха

Фото из Интернета. Воскресение Христово. Праздничная икона

Воскресение Христово — это самый главный христианский праздник. От даты Пасхи зависят и Устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговенье), и многие другие православные праздники.

Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.

Люди, которые меняли мир

Родился историк Сабыр Аттокуров

Сабыр Аттокуров родился 8 апреля 1932 года в селе Кызыл-Туу Джумгальского района Нарынской области.

Он занимался изучением истории становления промышленности Кыргызстана, проблемами археологии и этнографии. Сабыр Аттокуров — автор более 200 научных трудов, монографий, учебных пособий, словарей. Подготовил несколько кандидатов и докторов исторических наук. Долгое время возглавлял исторический факультет КГУ имени 50-летия СССР.

Внес большой вклад в научное исследование кыргызских родословных преданий.

В конце 1980-х годов по ложному доносу по обвинению в национализме снят с работы и исключен из рядов КПСС. Основное обвинение заключалось в том, что он в своих лекциях рассказывал о самобытности кыргызского народа, о традициях и обычаях, необходимости их сохранения. Позднее решением ЦК КПСС реабилитирован и восстановлен в рядах партии.

Умер в 2005 году.

У кого намечается той

Суюнбек Касмамбетов

Родился 8 апреля 1960 года в городе Нарыне. Заместитель руководителя аппарата ЖК КР

Алмазбек Уланов

Родился 8 апреля 1977 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК.

Азамат Араев

Родился 8 апреля 1978 года. С конца 2017 года — заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства.

Куда сходить

Культура

В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж» .

. В «Асанбай-центре» — в ыставка «Отцы и дети/Отцы и деды» .

В арт-баре «Чемодан Зусмановича» всех ждут на вечер аргентинского танго .

. В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут оперу «Кармен» .

. В Кыргызской национальной филармонии состоится концерт «Времена года» .

. В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Спорт

Чемпионат Кыргызстана по хоккею с шайбой, третий тур.

Международные соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш.

Полумарафон JazDemi.

Чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам, четвертый тур.

Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, первый тур.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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