Мэр Бишкека признался, что горожанам пока не могут дать качественные услуги

«Мы не можем сегодня предоставить гражданам должные условия проезда и высокое качество услуг», — признался сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша мэр Албек Ибраимов.

По его словам, сегодня на линии ежедневно выходит 120 троллейбусов и 130-148 автобусов. При такой загруженности они обеспечивают 20 процентов перевозок в Бишкеке.

Общая же потребность города в большегрузном муниципальном транспорте составляет около 800 единиц. К 1 июня должны поступить 50 новых троллейбусов.

«В ближайшие годы будем расширять троллейбусную сеть на 8 километров. В сорока частных коммерческих фирмах, обслуживающих 120 городских маршрутов, работает 2,7-2,8 тысячи микроавтобусов», — проинформировал мэр.

С 2000 года количество легкового транспорта, зарегистрированного в Бишкеке, возросло в четыре раза. Из-за этого не хватает парковочных мест. Албек Ибраимов

Албек Ибраимов добавил, что немало дорожно-транспортных происшествий случается с участием микроавтобусов.

«В 2016 году зарегистрировано 136 ДТП, в которых погибли 8 человек и 211 получили травмы. В 2017-м с участием микроавтобусов произошло 252 ДТП, в которых 408 человек получили травмы, 2 погибли. Сегодня имеющийся в городе подвижной состав не отвечает техническим условиям. Есть проблемы с грубостью и невыполнением требований Дорожно-патрульной службы», — отметил градоначальник.