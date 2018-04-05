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Общество

Почти во всех школах Бишкека нет пожарной сигнализации

В Бишкеке практически во всех школах (за исключением нескольких) нет пожарной сигнализации. Об этом сообщила сегодня на очередной сессии городского кенеша депутат Валентина Лисниченко.

На заседании решили не заслушивать информацию о состоянии пожарной безопасности в больницах, школах и детсадах, включенную в посвестку дня, а ограничиться протокольным поручением о проведении внеплановых проверок.

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Однако Валентина Лисниченко отметила, что проверки не изменят ситуацию.

«Но надо решить ряд вопросов. Сегодня в большинстве школ не проведен замер сопротивления изоляции. В любой момент может произойти короткое замыкание, как в старых школах (а есть здания 1940-х годов), так и в новых. Не пропитаны чердачные перекрытия, а это необходимо делать регулярно. И я могу перечислять это до бесконечности», — сказала она.

«Даже элементарно не соблюдается норма о необходимом количестве огнетушителей. В ряде школ не проводится эвакуация детей, а если проводится, то один раз в год. Проводилось исследование, и выяснилось, что учителя, не говоря уже о детях, не владеют правилами эвакуации. Это очень серьезные вопросы. Мы опять будем ждать, пока грянет гром, и потом разруливать проблемы. Давайте послушаем Госэкотехинспекцию и о тех проблемах, которые у нас есть», — добавила нардеп.
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