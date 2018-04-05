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Общество

У вас проблемы в жизни? Ученые предлагают отказаться от социальных сетей

Отказ от социальных сетей сказывается на организме самым благоприятным образом. Это выяснили ученые из Австралийского католического университета, а также их коллеги из Университета Квинсленда, проведя соответствующий эксперимент на добровольцах: у отказавшихся от соцсетей людей значительно снизилась концентрация кортизола — «гормона стресса».

Эксперимент, по итогам которого исследователи сделали выводы о пользе отказа от соцсетей, длился всего пять дней, поэтому многие из участников опыта испытывали несколько смешанные чувства: «соцсетевая детоксикация», по словам ученых, была слишком непродолжительной, и если бы она продлилась несколько дольше, то положительный эффект был бы гораздо более выраженным.

«Если полностью отказаться, скажем, от Facebook, вы ничего не потеряете, а лишь приобретете», — уверены авторы научной работы.

В опыте участвовали почти сто сорок человек. Они отказались от социальных сетей на пять дней, в течение которых докладывали ученым о своем самочувствии в мельчайших деталях.

Эксперимент был слишком коротким, однако кое-какие выводы ученые все-таки сделали: в частности, падение концентрации кортизола, наблюдавшееся у всех участников исследования, вряд ли было случайным.
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