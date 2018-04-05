В воскресенье увеличат количество автобусов до Юго-Западного кладбища

Для удобства горожан 8 апреля, в день празднования Пасхи, мэрия Бишкека увеличит количество общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.



По ее данным, в связи с закрытием улицы Ч.Айтматова маршрут 8-го автобуса пройдет по улицам Кожобергенова, Садырбаева, Южной магистрали, Асаналиева, Толстого, бульвару Молодой Гвардии, улицам Киевской, Бейшеналиевой, проспекту Чуй, Молодой Гвардии до села Маевка.



Дополнительно с 7.00 до 14.00 будет организовано движение двух автобусных маршрутов сообщением от 12-го микрорайона и цирка до Юго-Западного кладбища. Оплата — 8 сомов. Микроавтобусный маршрут № 285 будет ездить до 12.00 от ЦУМа в сторону кладбища в селе Гроздь.