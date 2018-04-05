Что можно сделать из мусорных мешков? Например, платья

Маленькая девочка из турецкой Антальи фотографируется в копиях нарядов знаменитостей из материалов, купленных в магазинах DIY («Сделай сам»). Об этом сообщает The Sun.

В коллекции 4-летней Стефани уже есть снимки в образах Рианны, Риты Оры, Кэти Перри, Ники Минаж и Бьорк.

Алевтина Чаглар, мама Стефани, конструирует костюмы из бумаги, пузырчатой пленки, мешков для мусора и других подручных материалов. По ее словам, создание одного платья занимает всего несколько минут.

Чаглар начала устраивать дочери фотосессии, когда той было два года. Фотографии и видео она публиковала в соцсетях, и они принесли популярность Стефани.