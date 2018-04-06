Афиша на выходные: 7-8 апреля

Театр

7 апреля. Балет «Жизель»

В основе балета старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, так жестоко прерванные смертью. Горе путнику, который встретится им. Виллисы вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

8 апреля. Опера «Кармен»

Сюжет оперы «Кармен» заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме. На сцене Кыргызского театра оперы и балета спектакль ставится в третий раз молодым творческим составом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

7-8 апреля. Гастроли Московского цирка Никулина

Бишкекский зритель впервые увидит шоу известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых.

Кыргызский государственный цирк.

7 апреля. Концерт группы «КняZz» (Россия)

На концерте, помимо композиций из новой пластинки «Узники Долины Снов», прозвучат лучшие песни из предыдущих альбомов группы «КняZz», а также избранные хиты времён легендарного «Короля и Шута».

Рок-бар Kasper’s Zeppelin, 21.00.

7 апреля. Благотворительная вечеринка «Танцуй и спасай!»

У тех, кто хотел, но не решался танцевать, есть уникальная возможность получить мастер-класс по бачате для новичков. Собранные на вечеринке средства пойдут на лечение Кристине Михайловой.

RIO Social Dance School, 20.00-24.00.

8 апреля. Вечер аргентинского танго

Аргентинское танго объединяет в себе множество разнообразных стилей, которые развивались в разное время в различных регионах Аргентины и Уругвая. Вас ждет милонга. Мастер-класс проведет очаровательная Юлиана Амелина.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

8 апреля. Концерт «Времена года»

Государственный филармонический камерный оркестр Кыргызстана приглашает на концерт «Времена года». В программе произведения Антонио Вивальди, Иоганна Баха, Йозефа Гайдна. Солисты: Нур Омурбаев, Анара Мамытова, Светлана Кошелева, Анна Алябьева.

Кыргызская национальной филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

8 апреля. СТИХийная встреча

В программе Саша Черный, Игорь Губерман, Марья Куприянова, Вера Полозкова, Вера Павлова, Алыкул Осмонов, Майрамкан Абылкасымова и другие. Если у вас есть чем поделиться, если очень хочется прочитать стихи, приходите, делитесь, читайте. Регистрация по ссылке.

Ololo art Studio, 18.00.

Выставки, ярмарки

27 февраля — 9 мая. Выставка «Кульджаке»

Выставка посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 10.00-17.00.

1-15 апреля. Выставка «Отцы и дети/Отцы и деды»

Это совместный проект, в котором участвуют творческая группа «705», студия MUSEUM, «Асанбай-центр», кураторская группа — Улан Джапаров, Марат Раимкулов, Медер Ахметов.

«Асанбай-центр», 12.00-24.00.

7-8 апреля. Международная выставка собак «Созвездие Азии»

Помимо конкурса собак всех видов, гостей ждет развлекательная программа.

ТЦ «АЮ GrandComfort», 10.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

7 апреля. Встреча с балериной

Вас ждет интерактив с прекрасной артисткой театра оперы и балета и хореографом Екатериной Чаловой-Белоус. Она расскажет о секретах балетного искусства и покажет аксессуары, костюмы, пуанты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 15.00.

7 апреля. Практическая лекция об искусстве

Лекторы совмещают теоретические и практические занятия, чтобы показать, что рисовать можно и нужно по-разному, чтобы ознакомить вас с разными техниками рисунка и живописи, чтобы посмотреть, как по-своему все смотрят на мир, и увидеть, как смотрите на мир вы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30-12.30.

7 апреля. Встреча «Грабли NIGHT»

«Грабли Night» — это мероприятие, где опытные предприниматели Кыргызстана делятся своими провалами и ошибками, которые совершили на своем пути, прежде чем стать теми, кем они являются сейчас. Регистрация по ссылке.

Арт-кафе Studio247, 17.00.

7 апреля. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс проведет живописец Кадыр Беков. Принять участие могут все желающие независимо от уровня подготовки. Материал входит в стоимость.

«Галерея М», 12.00, 15.00.

8 апреля. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой.

Ololo art Studio, 17.00.

8 апреля. Городской тур «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»

У вас есть удивительная возможность увидеть город с другой стороны, узнать интересные новые факты о его прошлом. Вы сможете буквально пережить захватывающие моменты истории нашей столицы, посетив малоизвестные памятники, объекты городской среды и даже арт-галерею. Бронирование мест по телефону 0555 344700.

Сбор около кафе «Пьяный Lось», 12.00.

8 апреля. Бесплатные мини-уроки

Мини-уроки пройдут по классам вокала, фортепиано, гитаре, скрипки, комузу. Уроки без записи, в порядке живой очереди.

Школа-студия Alla Breve, 12.00-17.00.

8 апреля. Творческий мастер-класс

Вы создадите свою версию картины «Полдень: отдых от работы» Винсента Ван Гога. Урок живописи пройдет под руководством знаменитого художника КР Айдара Касымбекова. Уровень рисования не важен. Предварительная запись по телефону 996707128888.

Кофейня Bellagio, 14.00.

Для детей

7 апреля. Арт-уроки для детей

В эту субботу пройдут мастер-классы «Корзинка из фетра», «Праздничные капкейки», «Рисование. Цыпленок», «Пасха из искусственного войлока на шпажке». В стоимость включены материалы. Предварительная запись обязательна по телефону 0770 224525

Excellent English School, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30.

7 апреля. Музыкальная сказка «Аладдин»

Детей ждут звуки фортепиано и флейты, живое исполнение знаменитых диснеевских песен, чтение и визуализация сказки.

ololohaus, 17.00.

7 апреля. Детский спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории, — лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой. Красочные декорации, яркие костюмы, остроумные диалоги — все это не оставит равнодушным даже самого прихотливого юного зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

8 апреля. Спектакли «Егорка-фантазер» и «Каардуу чал»

Ленивый и злобный медведь силой забирает у лесных жителей выращенный ими на огороде урожай. И если бы ни появился фантазер и выдумщик ежик Егорка, справедливость не была бы восстановлена.

Ворчливый и жадный старик из сказки «Каардуу чал», у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды живущая по соседству змея решила помочь бедным животным.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.