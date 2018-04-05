В Кыргызстане театры пустуют, а кафе и рестораны работают до полуночи. Об этом на круглом столе о необходимости ограничить количество тоев в стране заявила народная артистка КР Жамаль Сейдакматова.

По ее словам, кыргызстанцы жалеют 100 сомов на то, чтобы купить билет на спектакль в театре, а вместо этого тратят огромные деньги на тои.

«Сейчас не только проводят свадьбу, юбилей, тушоо той, бешик той, но и начали собирать близких для того, чтобы дать имя ребенку. В месяц человека приглашают на 4-5 тоев, на каждый приходится нести по 5-7 тысяч сомов. Моей пенсии уже на последнее не хватает», — возмутилась народная артистка.