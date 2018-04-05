Депутаты озаботились противопожарной безопасностью в школах и больницах

Депутаты Бишкекского городского кенеша озаботились состоянием противопожарной безопасности в школах, больницах, детсадах и библиотеках столицы. Вопрос обсудят сегодня на очередной сессии БГК.

Отметим, министерства образования и здравоохранения решили внепланово проверить объекты. МЧС КР повсеместно проводит учения в торговых центрах.

По словам замначальника Центра подготовки и переподготовки спасателей Гражданской защиты МЧС Минболота Бекжанова, во многих общеобразовательных учреждениях в столице аварийные выходы закрыты.

Работу в этом направлении активизировали после трагедии в Кемерово, где пожар унес жизни 64 человек, в их числе 41 ребенок.