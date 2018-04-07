Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 апреля временами дождь. Воздух прогреется до +15 градусов. День увеличился до 12 часов 59 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
- до 15 июня проспект Ч.Айтматова, от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль);
- до 30 июля улица Достоевского (от Анкары до Толстого).
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Памятные даты
День Апрельской народной революции
События 2010 года начались в Таласе, где возникли первые столкновения милиции со сторонниками оппозиции. Там произошел первый захват зданий государственных органов власти, в руках протестующих оказался и министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев.
После волна протестов перекинулась и на Бишкек. Последней каплей недовольства, которое и привело в итоге к кровавым событиям на площади Ала-Тоо и захвату «Белого дома», стало задержание накануне, 6 апреля, лидеров оппозиции.
Что произошло дальше, можно посмотреть в фотохронике, подготовленной журналистами ИА «24.kg» в 2017 году.
Всемирный день здоровья
Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля, в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Членами ВОЗ стали 194 государства.
Всемирный день здоровья — это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.
У кого намечается той
Ирина Карамушкина
Родилась 7 апреля 1964 года в селе Новопавловка Чуйской области. В октябре 2016-го по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избрана депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.
Айнура Темирбекова
Родилась 7 апреля 1966 года в городе Фрунзе. Заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана.
Куда сходить
Культура
- В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж».
- В «Асанбай-центре» — выставка «Отцы и дети/Отцы и деды».
- В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут сказку «Лесной переполох».
- В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится балет «Жизель».
- В ololohaus сходите с детьми на музыкальную сказку «Аладдин».
- В RIO Social Dance School состоится благотворительный вечер «Танцуй и спасай!».
- В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.
Спорт
- Чемпионат Кыргызстана по хоккею с шайбой, третий тур.
- Международные соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш.
- Кубок Содружества по мотокроссу, первый этап.
- Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, первый тур.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
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