Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 апреля временами дождь. Воздух прогреется до +15 градусов. День увеличился до 12 часов 59 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 15 июня проспект Ч.Айтматова, от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль);

до 30 июля улица Достоевского (от Анкары до Толстого).

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Памятные даты

День Апрельской народной революции

Фото из Интернета. Монумент в память погибшим во время аксыйских событий 2002 года и апрельских 2010-го

События 2010 года начались в Таласе, где возникли первые столкновения милиции со сторонниками оппозиции. Там произошел первый захват зданий государственных органов власти, в руках протестующих оказался и министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев.

После волна протестов перекинулась и на Бишкек. Последней каплей недовольства, которое и привело в итоге к кровавым событиям на площади Ала-Тоо и захвату «Белого дома», стало задержание накануне, 6 апреля, лидеров оппозиции.

Что произошло дальше, можно посмотреть в фотохронике, подготовленной журналистами ИА «24.kg» в 2017 году.

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля, в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Членами ВОЗ стали 194 государства.

Лозунг дня 2018 года — «Здоровье для всех». ВОЗ призывает мировых лидеров и государства предпринять конкретные шаги к укреплению здоровья всех людей, то есть обеспечить, чтобы каждый человек во всем мире имел доступ к основным качественным услугам здравоохранения и не испытывал бы при этом финансовых трудностей.

Всемирный день здоровья — это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.

У кого намечается той

Ирина Карамушкина

Родилась 7 апреля 1964 года в селе Новопавловка Чуйской области. В октябре 2016-го по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избрана депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Айнура Темирбекова

Родилась 7 апреля 1966 года в городе Фрунзе. Заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж» .

. В «Асанбай-центре» — в ыставка «Отцы и дети/Отцы и деды» .

В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут сказку «Лесной переполох» .

. В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится балет «Жизель» .

В ololohaus сходите с детьми на музыкальную сказку «Аладдин» .

. В RIO Social Dance School состоится благотворительный вечер «Танцуй и спасай!» .

. В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Спорт

Чемпионат Кыргызстана по хоккею с шайбой, третий тур.

Международные соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш.

Кубок Содружества по мотокроссу, первый этап.

Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, первый тур.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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