Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжение:
— о внесении изменений в постановления правительства КР;
— об утверждении положения о порядке прохождения полиграфологического исследования;
— об утверждении программы по увеличению доли безналичных платежей;
— Эркин Чечейбаев назначен заместителем министра здравоохранения.
Сообщает пресс-служба президента КР:
— подписан закон о внесении изменения в Закон «О государственных закупках»;
— освобожден от должности начальник 9-й службы ГКНБ; Подробнее
— подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты.
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