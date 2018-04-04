Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжение:

— о внесении изменений в постановления правительства КР;

— об утверждении положения о порядке прохождения полиграфологического исследования;

— об утверждении программы по увеличению доли безналичных платежей;

— Эркин Чечейбаев назначен заместителем министра здравоохранения.

Сообщает пресс-служба президента КР:

— подписан закон о внесении изменения в Закон «О государственных закупках»;

— освобожден от должности начальник 9-й службы ГКНБ; Подробнее

— подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

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