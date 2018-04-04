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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжение:

— о внесении изменений в постановления правительства КР;
— об утверждении положения о порядке прохождения полиграфологического исследования;
— об утверждении программы по увеличению доли безналичных платежей;
— Эркин Чечейбаев назначен заместителем министра здравоохранения.

Сообщает пресс-служба президента КР:

— подписан закон о внесении изменения в Закон «О государственных закупках»;
— освобожден от должности начальник 9-й службы ГКНБ; Подробнее
— подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

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