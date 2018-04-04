5 апреля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата», села Орто-Сай, Чон-Арык, бульвар Молодой Гвардии (район БЧК), проспект Манаса, улицы Коенкозова, 8, Абдумомунова, Можайского, Кызыл-Кийская, переулок Снегиревский;

9.30-17.00 — проспект Жибек Жолу, улицы Осмонкула, Древесная, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак).

В Чуйской области:

9.00–17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Путейская, Айбек-Ата, садоводческое товарищество «Алтын-Бак»), села Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзенская, Октябрьская), Берлик (улицы Айдаралиева, Токтогула, Новая, Кырман), Лесхоз, Константиновка, Луговое, Аламудун (улицы Гагарина, Некрасова), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Фрунзе, Крупской, Комсомольская), Сокулук (улицы Интернациональная, Кайназаровой), Романовка (улица Комсомольская), Беловодское (улица Калинина), Сретенка, Петровка, Предтеченка, Кызыл-Туу, Ан-Арык, Александровка (новостройка), Милянфан, Красный Пахарь (улица Джангандиева), город Кант (улица Парковая);

8.00-17.00 — села Восточное (улицы Дружбы, Школьная, Тимирязева, Дагестанская), Джаны-Джер (лесхоз, улицы Маркса, Дагестанская, Бугорная, Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская), поселки Восточный (улицы Акушинская, Манаса), Взлетный (авиагородок);

10.30-16.00 — село Торт-Куль (улицы Западная, Советская, Центральная, Новая);

8.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Жетиген, Арсланбап, Абшир-Ата, Алтын-Ордо, Адилет, Нур, Тасма, Ийгилик, Алтын-Казык, Проектируемая, Лавровых, Ала-Арчинская, Советская, Почтовая, Фрунзе, Садовая), город Кара-Балта (улицы Энгельса, Тельмана, Маркса, Коммунистическая, 15, Дзержинского).

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — c ела Конур-Олон, Кол-Тор, Боконбаево, некоторые районы Чолпон-Аты, город Балыкчи (улицы Чкалова, Верхняя, Аманбаева).

В Ошской области:

9.00–17.00 — город Ош (села Джапалак, Кенеш, Татар, Орке, Чурулдай, Тээке, микрорайон «Ак-Тилек»), села Джазы, Ак-Джар, Миялы, Эшме, Кызыл-Ордо, Кенжекул, Монок, Партсъезда, Юсупова, Анарова, Бор-Баш, Джийде.

В Баткенской области: