В Малайзии за фальшивые новости в соцсетях грозит шесть лет тюрьмы

В Малайзии приняли новый закон, согласно которому граждан страны, распространяющих фальшивые новости в социальных сетях и на веб-сайтах, могут оштрафовать на 500 тысяч ринггитов ($123 тысячи) или отправить в тюрьму на срок до шести лет, сообщило издание The Verge.
Закон, который продвигал премьер-министр Наджиб Разак, парламент одобрил, несмотря на критику за возможное ущемление свободы слова.
Такими делами займется независимая судебная инстанция. Закон может распространяться и на граждан, которые находятся за пределами Малайзии, но публикуют лживые материалы о стране и ее жителях.
Малайзийский закон определяет фейки как «новости, информацию, данные и отчеты, частично или полностью ложные». Это могут быть тексты, видео- и аудиоконтент.
Малайзия — одна из первых стран с государственным запретом на фальшивые новости и последующим наказанием тех, кто их публикует.