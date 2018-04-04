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Общество

В Малайзии за фальшивые новости в соцсетях грозит шесть лет тюрьмы

В Малайзии приняли новый закон, согласно которому граждан страны, распространяющих фальшивые новости в социальных сетях и на веб-сайтах, могут оштрафовать на 500 тысяч ринггитов ($123 тысячи) или отправить в тюрьму на срок до шести лет, сообщило издание The Verge.

Закон, который продвигал премьер-министр Наджиб Разак, парламент одобрил, несмотря на критику за возможное ущемление свободы слова.

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Изначально за распространение фальшивых новостей законопроектом предполагалось тюремное заключение сроком до 10 лет, но в итоге остановились на шести годах.

Такими делами займется независимая судебная инстанция. Закон может распространяться и на граждан, которые находятся за пределами Малайзии, но публикуют лживые материалы о стране и ее жителях.

Малайзийский закон определяет фейки как «новости, информацию, данные и отчеты, частично или полностью ложные». Это могут быть тексты, видео- и аудиоконтент.

Малайзия — одна из первых стран с государственным запретом на фальшивые новости и последующим наказанием тех, кто их публикует.
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