Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 6 апреля будет ясно. Воздух прогреется до +26 градусов. День увеличился до 12 часов 56 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 15 мая проспект Чуй (от улицы Шабдана Баатыра до Т.Айтматова);
- до 10 июля улицу Шабдана Баатыра (от проспекта Чуй до улицы Анкары (западая часть);
- до 1 июля проспект Чуй (от Павлова до бульвара Молодой Гвардии).
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — переулок Чатыркульский, улицы Белорусская, Короткая, Дэн Сяопина, жилмассивы «Учкун», «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Репина, Ак-Марал, Валдайская), село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей, район ВДНХ и СЭЗ «Бишкек»);
- 10.00-12.30 — улицы Менделеева, Алма-Атинская (район «Нижний Токольдош»).
Памятные даты
День физкультурника и профессиональных работников физической культуры и спорта Кыргызстана
Праздник отмечается с 2014 года.
24 июня 1927 года состоялся первый всекыргызский праздник физической культуры. Проведены спортивные соревнования по легкой атлетике, стрельбе, футболу и соревнования по баскетболу. Спортсменов, получивших звание чемпиона, отправили на зональные соревнования в Оренбург.
В июле 1936 года в Киргизской ССР образован Республиканский комитет по делам физической культуры. В 1991 году образован Национальный Олимпийский комитет Кыргызской Республики.
В республике проходят спортивно-массовые и торжественные мероприятия, соревнования и показательные выступления спортсменов, а все работники физкультуры и спорта, тренеры и спортсмены получают поздравления от друзей, коллег и представителей власти.
Опубликован рассказ Чингиза Айтматова «Газетчик Дзюйдо»
В 1952 году в газете «Комсомолец Киргизии» вышел первый написанный на русском языке рассказ «Газетчик Дзюйдо» Чингиза Айтматова. С этого начался творческий путь великого писателя.
Люди, которые меняли мир
Умер государственный деятель Шабдан Баатыр
В 1912 год в возрасте 72 лет в Токмакском уезде умер кыргызский государственный и военный деятель, манап Шабдан Баатыр (Шабдан Джантаев).
Шабдан Джантаев родился 29 октября 1839 года в племени Сары-Багыш на территории нынешнего Кеминского района Киргизии в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке Баатыра.
В 1860 году Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862 года он участвовал в обороне Ташкента от мятежников.
Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком города Азрети-Султан (город Туркестан), а народ стал называть его Шабдан Баатыр. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан Даткой.
За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдан Баатыру в 1883 году пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста 4-й степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.
В Бишкеке установлен памятник Шабдану Джантаеву, а также названа улица.
Родился Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев
Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.
18 марта 1944 года на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылета, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Он не дожил до 22 лет всего несколько дней.
Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.
В России установлен мемориал, посвященный подвигу героя ВОВ из Кыргызстана. Именем Таранчиева названа улица в селе Беш-Кунгей. В 2015 году к 70-летию Победы выпущена почтовая марка, посвященная Исмаилбеку Таранчиеву. Самолету Су-25 российской авиабазы «Кант» присвоили имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.
У кого намечается той
Нурлан Абдыкадыров
Родился 6 апреля 1962 года. Режиссер.
В 2016 году он рассказал ИА «24.kg» о съемках картины «Путешествие с бомбой» («Кыргыз-казак бир тууган»).
Куда сходить
Культура
- В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;
- В «Асанбай-центр» — выставка «Отцы и дети/Отцы и деды»;
- В оlolohausManas пройдет тренинг «Развитие креатива через фэнтези»;
- В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Уйти или остаться»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева вечер кыргызского романса.
Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Чемпионат Кыргызстана по хоккею с шайбой, третий тур. Участвуют четыре команды;
- Международные соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- Жогорку Кенеш (каб. 325), 10.00 — заседание парламентской фракции «Ата Мекен»;
- Западный зал, 14.00 — заседание парламентской фракции «Республика — Ата Журт»;
- Отель «Дамас», 10.00 — круглый стол «Права детей, находящихся в Республиканской детской психиатрической больнице»;
- Отель «Дамас», 13.00 — круглый стол «Право трудящихся мигрантов»;
- «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «7 апреля — Всемирный день здоровья: «Всеобщий охват услугами здравоохранения: для всех и везде»;
- «Кабар», 11.00 — пресс-конференция «О предстоящем официальном визите президента КР в Турцию и рабочем визите в институты Европейского союза»;
- Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР, 13.00 — презентация исследования причин массового заболевания коз в Ошской области;
- ПЦ Sputnik, 12.00 — встреча школьников и представителей ОФ «Единство»;
- Управление физической культуры и спорта, 15.00 — пресс-конференция о новом футбольном сезоне;
- Отель «Дамас», 9.00 — круглый стол «Формирование современных профессий бухгалтера и аудитора в КР»;
- Первомайский районный суд, 15.00 — заседание по делу экс-депутата Каныбека Осмоналиева.
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