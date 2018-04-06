Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 6 апреля будет ясно. Воздух прогреется до +26 градусов. День увеличился до 12 часов 56 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 15 мая проспект Чуй (от улицы Шабдана Баатыра до Т.Айтматова);

до 10 июля улицу Шабдана Баатыра (от проспекта Чуй до улицы Анкары (западая часть);

до 1 июля проспект Чуй (от Павлова до бульвара Молодой Гвардии).

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — переулок Чатыркульский, улицы Белорусская, Короткая, Дэн Сяопина, жилмассивы « Учкун», « Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Репина, Ак-Марал, Валдайская), село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей, район ВДНХ и СЭЗ «Бишкек»);

10.00-12.30 — улицы Менделеева, Алма-Атинская (район «Нижний Токольдош»).

Памятные даты

День физкультурника и профессиональных работников физической культуры и спорта Кыргызстана

Фото из Интернета. Сборная Кыргызстана на Олимпиаде-2018

Праздник отмечается с 2014 года.

24 июня 1927 года состоялся первый всекыргызский праздник физической культуры. Проведены спортивные соревнования по легкой атлетике, стрельбе, футболу и соревнования по баскетболу. Спортсменов, получивших звание чемпиона, отправили на зональные соревнования в Оренбург.

В июле 1936 года в Киргизской ССР образован Республиканский комитет по делам физической культуры. В 1991 году образован Национальный Олимпийский комитет Кыргызской Республики.

В республике проходят спортивно-массовые и торжественные мероприятия, соревнования и показательные выступления спортсменов, а все работники физкультуры и спорта, тренеры и спортсмены получают поздравления от друзей, коллег и представителей власти.

Опубликован рассказ Чингиза Айтматова «Газетчик Дзюйдо»

В 1952 году в газете «Комсомолец Киргизии» вышел первый написанный на русском языке рассказ «Газетчик Дзюйдо» Чингиза Айтматова. С этого начался творческий путь великого писателя.

Фото из Интернета

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Шабдан Баатыр

Фото из Интернета. Шабдан Баатыр

В 1912 год в возрасте 72 лет в Токмакском уезде умер кыргызский государственный и военный деятель, манап Шабдан Баатыр (Шабдан Джантаев).

Шабдан Джантаев родился 29 октября 1839 года в племени Сары-Багыш на территории нынешнего Кеминского района Киргизии в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке Баатыра.

В 1860 году Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862 года он участвовал в обороне Ташкента от мятежников.

Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком города Азрети-Султан (город Туркестан), а народ стал называть его Шабдан Баатыр. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан Даткой.

За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдан Баатыру в 1883 году пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста 4-й степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.

В Бишкеке установлен памятник Шабдану Джантаеву, а также названа улица.

Фото из Интернета. Памятник Шабдан Баатыру в Бишкеке

Родился Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев

Фото ru.sputnik.kg. Летчики-однополчане

Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.

18 марта 1944 года на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылета, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Он не дожил до 22 лет всего несколько дней.

Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.

В России установлен мемориал, посвященный подвигу героя ВОВ из Кыргызстана. Именем Таранчиева названа улица в селе Беш-Кунгей. В 2015 году к 70-летию Победы выпущена почтовая марка, посвященная Исмаилбеку Таранчиеву. Самолету Су-25 российской авиабазы «Кант» присвоили имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

У кого намечается той

Нурлан Абдыкадыров

Родился 6 апреля 1962 года. Режиссер.

В 2016 году он рассказал ИА «24.kg» о съемках картины «Путешествие с бомбой» («Кыргыз-казак бир тууган»).

Куда сходить

Культура

В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж» ;

; В «Асанбай-центр» — в ыставка «Отцы и дети/Отцы и деды» ;

В оlolohausManas пройдет тренинг «Развитие креатива через фэнтези» ;

; В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Уйти или остаться» ;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева вечер кыргызского романса .

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Чемпионат Кыргызстана по хоккею с шайбой, третий тур. Участвуют четыре команды;

Международные соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Жогорку Кенеш (каб. 325), 10.00 — заседание парламентской фракции «Ата Мекен»;

Западный зал, 14.00 — заседание парламентской фракции «Республика — Ата Журт»;

Отель «Дамас», 10.00 — круглый стол «Права детей, находящихся в Республиканской детской психиатрической больнице»;

Отель «Дамас», 13.00 — круглый стол «Право трудящихся мигрантов»;

«Кабар», 10.00 — пресс-конференция «7 апреля — Всемирный день здоровья: «Всеобщий охват услугами здравоохранения: для всех и везде»;

«Кабар», 11.00 — пресс-конференция «О предстоящем официальном визите президента КР в Турцию и рабочем визите в институты Европейского союза»;

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР, 13.00 — презентация исследования причин массового заболевания коз в Ошской области;

ПЦ Sputnik, 12.00 — встреча школьников и представителей ОФ «Единство»;

Управление физической культуры и спорта, 15.00 — пресс-конференция о новом футбольном сезоне;

Отель «Дамас», 9.00 — круглый стол «Формирование современных профессий бухгалтера и аудитора в КР»;

Первомайский районный суд, 15.00 — заседание по делу экс-депутата Каныбека Осмоналиева.

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