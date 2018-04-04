Убийство в Киргшелке. Судья обвинил адвоката в затягивании процесса

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу о тройном убийстве в селе Киргшелк Чуйской области.

В ходе заседания адвокат Эльдара Белоусова заявил ходатайство о том, чтобы уголовное дело по попытке побега в отношении его подзащитного прекратили в связи с истечением срока давности.

Однако судья Эрнис уулу Айбек заявил, что адвокат затягивает процесс. «Вы останавливаете процесс. Мы перешли к допросу подсудимых. Я рассматривал ходатайства, заявленные ранее, потому что они поступили в письменном виде через канцелярию. Вы можете заявить ходатайство после того, как суд исследует материалы дела», — сказал Эрнис уулу Айбек.

Прокурор Бакыт Доктурбеков возразил заявленному ходатайству.

В итоге суд отказал в удовлетворении этого и предыдущего ходатайств. Он пояснил это тем, что при прекращении уголовного дела подсудимый автоматически становится свидетелем. Однако Уголовно-процессуальный кодекс запрещает нахождение свидетеля в суде до того, как его допросят.