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Общество

Убийство в Киргшелке. Судья обвинил адвоката в затягивании процесса

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу о тройном убийстве в селе Киргшелк Чуйской области.

В ходе заседания адвокат Эльдара Белоусова заявил ходатайство о том, чтобы уголовное дело по попытке побега в отношении его подзащитного прекратили в связи с истечением срока давности.

Однако судья Эрнис уулу Айбек заявил, что адвокат затягивает процесс. «Вы останавливаете процесс. Мы перешли к допросу подсудимых. Я рассматривал ходатайства, заявленные ранее, потому что они поступили в письменном виде через канцелярию. Вы можете заявить ходатайство после того, как суд исследует материалы дела», — сказал Эрнис уулу Айбек.

Прокурор Бакыт Доктурбеков возразил заявленному ходатайству.

В итоге суд отказал в удовлетворении этого и предыдущего ходатайств. Он пояснил это тем, что при прекращении уголовного дела подсудимый автоматически становится свидетелем. Однако Уголовно-процессуальный кодекс запрещает нахождение свидетеля в суде до того, как его допросят.
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