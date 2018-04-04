Сквер Борцам революции в Бишкеке подсветят за 6,5 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

МП «Бишкексвет» объявило тендер на реконструкцию наружного освещения памятника Уркуе Салиевой в сквере Борцам революции.

На это выделили 6 миллионов 494 тысячи сомов. Подрядчик может проводить работы только с 8.00 до 17.00 на огороженной территории. Образцы материалов и оборудования необходимо предоставить за 24 часа до вскрытия конкурсных заявок.

Гарантийный период установленного оборудования должен составить пять лет со дня ввода в эксплуатацию.