20:14
USD 68.38
EUR 84.31
RUB 1.19
Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— о внесении изменений в постановления правительства;
— об утверждении актов, регулирующих деятельность образовательных организаций;
— о предоставлении участка в бессрочное пользование комплексу «Сулайман-Тоо»;
— Таалайбек Корголдоев назначен акимом Сокулукского района;
— Кубанычбек Кумашов освобожден от должности зампредседателя ГНС;
— Замирбек Чекирбаев назначен заместителем председателя ГНС;
— Гуламжан Анарбаев освобожден от должности председателя Фонда госматрезервов.

Сообщает пресс-служба президента КР:

— Гулчехра Оморова освобождена от должности судьи Октябрьского районного суда; Подробнее
— Уран Ахметов освобожден от занимаемой должности министра юстиции КР. Подробнее

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка:
просмотров: 64
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Азамат Эсенбеков назначен акимом Московского района
Болот Саткеев освобожден от должности акима Сокулукского района
Сегодня в рубрике «Официально»
Нурбек Молдокадыров назначен акимом Ак-Талинского района
Подписан закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение
Сегодня в рубрике «Официально»
Токто Илиязова освобождена от должности замакима Кадамджайского района
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Бизнес
Блокчейн в&nbsp;Кыргызстане возможен. Законодательство к&nbsp;нему дружелюбно Блокчейн в Кыргызстане возможен. Законодательство к нему дружелюбно
Вас ждут СКИДКИ и&nbsp;крутые ПОДАРКИ на&nbsp;открытии нового O!Store в&nbsp;ЦУМе Вас ждут СКИДКИ и крутые ПОДАРКИ на открытии нового O!Store в ЦУМе
Сотрудники международных аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; вышли на&nbsp;субботник Сотрудники международных аэропортов «Манас» и «Ош» вышли на субботник
Вызови такси бесплатно! Вызови такси бесплатно!