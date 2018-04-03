Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— о внесении изменений в постановления правительства;

— об утверждении актов, регулирующих деятельность образовательных организаций;

— о предоставлении участка в бессрочное пользование комплексу «Сулайман-Тоо»;

— Таалайбек Корголдоев назначен акимом Сокулукского района;

— Кубанычбек Кумашов освобожден от должности зампредседателя ГНС;

— Замирбек Чекирбаев назначен заместителем председателя ГНС;

— Гуламжан Анарбаев освобожден от должности председателя Фонда госматрезервов.

Сообщает пресс-служба президента КР:

— Гулчехра Оморова освобождена от должности судьи Октябрьского районного суда; Подробнее

— Уран Ахметов освобожден от занимаемой должности министра юстиции КР. Подробнее

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