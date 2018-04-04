Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 апреля будет ясно. Воздух прогреется до +22 градусов. День увеличился до 12 часов 50 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 15 июня проспект Ч.Айтматова от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль),

до 30 июля улица Достоевского (от Анкары до Толстого).

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — проспект Ч.Айтматова, 80, улицы Суворова, Жданова, Медерова, Радищева, Ганди, Кулиева, Можайского, Кызыл-Кийская, переулок Снегиревский, Коенкозова, 8; село Чон-Арык (улица Чодронова, переулок Дачный), жилмассивы «Энесай», «Дордой-2», «Дордой», «Рухий-Мурас», «Арча-Бешик» (улицы Жанылык, Бердиева, Мыскал, Ойсул-Ата, Чолпон);

9.30-18.00 — жилмассивы «Красный строитель», «Кок-Джар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак), «Колмо» (квадрат, ограниченный улицами Сейил, Тендик, Мидин, Илим).

в районе, ограниченном улицами Жумабека, Абдрахманова, бульваром Эркиндик, проспектом Жибек Жолу;

улицы Манас Айылы, Курултай, Ветеринарная.

Памятные даты

Американский ученый выделил витамин C

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг после пяти лет кропотливых исследований выделил из лимонного сока вещество, названное позднее витамином C (аскорбиновая кислота).

Люди, которые меняли мир

Умерла кинорежиссер Динара Асанова

В 1985 году в возрасте 42 лет в городе Мурманске скоропостижно скончалась известный советский кинорежиссер, актриса и сценарист Динара Асанова.

Родилась 24 октября 1942 года во Фрунзе.

После окончания школы в 1960–1962 годах работала ассистентом режиссера на киностудии «Кыргызфильм», снялась в фильмах «Девушка из Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога». С 1973 года — режиссер киностудии «Ленфильм». Среди ее фильмов — «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный...» и другие.

Творчеству Динары Асановой посвящены документальные фильмы «Товарищи: Динара Асанова» (1986, режиссер Ричард Дентон, Би-би-си), «Очень вас всех люблю» (1987, режиссер Игорь Алимпиев), «Динара» (1988, режиссер Виктор Титов), «Динара Асанова» (2003, режиссеры Марина Чудина и Екатерина Харламова, «Ленфильм»).

Умер кыргызский политик Жумабек Ибраимов

Родился 1 января 1944 года в селе Джаны-Алыш Чуйской области. После окончания Фрунзенского политехнического института и аспирантуры трудовую деятельность начинает рядовым преподавателем кафедры технологии машиностроения в родном вузе.

Где бы ни трудился Жумабек Ибраимов, благодаря своим творческим способностям, трудолюбию, честности и исполнительности он вызывал уважение коллег. Его назначали на различные высокие посты. В 1988 году — первый заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК Компартии Киргизии. Затем — второй секретарь Чуйского обкома партии, в 1990 году его избрали депутатом Верховного Совета СССР.

Во второй половине 1990-х годов Жумабек Ибраимов дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша, работал заместителем председателя Комитета по безопасности и обороне. Был мэром Бишкека.

Умер в 1999 году.

На бульваре Эркиндик установлен памятник государственному и общественному деятелю Жумабеку Ибраимову, а одна из столичных улиц названа его именем.

У кого намечается той

Акбар Рыскулов

Родился 4 апреля 1953 года в селе Чым-Коргон Чуйской области. Председатель Национального союза писателей КР, поэт, писатель, публицист, экс-дипломат.

Токтайым Уметалиева

Родилась 4 апреля 1962 года в селе Бакай-Ата Таласской области. Председатель Ассоциации НПО и НКО

Рахатбек Пирматов

Родился 4 апреля 1969 года. Член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас», член правления Социального фонда, директор Государственного накопительного пенсионного фонда.

Куда сходить

Культура

В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж» ;

; В «Асанбай-центр» — в ыставка «Отцы и дети/Отцы и деды» ;

В ololohaus пройдет арт-среда «Византия. Собор Святой Софии». Вы узнаете, что такое образный мир и какова символика православного храма — собора Cвятой Софии Константинопольской;

«Византия. Собор Святой Софии». Вы узнаете, что такое образный мир и какова символика православного храма — собора Cвятой Софии Константинопольской; В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора» .

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Соревнования на кубок мэра. Запланированы турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Возраст участников — 14-18 лет.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседание парламента;

ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «ГКС: Итоги определения оценки и рейтинга деятельности статс-секретарей госорганов за 2017 год»;

Первомайский районный суд, 9.00 — суд по делу об убийстве трех женщин в Киргшелке;

зал заседаний ЦИК, 15.00 — заседание комиссии.

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