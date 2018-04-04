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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 апреля будет ясно. Воздух прогреется до +22 градусов. День увеличился до 12 часов 50 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
  • до 15 июня проспект Ч.Айтматова от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль),
  • до 30 июля улица Достоевского (от Анкары до Толстого).

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — проспект Ч.Айтматова, 80, улицы Суворова, Жданова, Медерова, Радищева, Ганди, Кулиева, Можайского, Кызыл-Кийская, переулок Снегиревский, Коенкозова, 8; село Чон-Арык (улица Чодронова, переулок Дачный), жилмассивы «Энесай», «Дордой-2», «Дордой», «Рухий-Мурас», «Арча-Бешик» (улицы Жанылык, Бердиева, Мыскал, Ойсул-Ата, Чолпон);

  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Красный строитель», «Кок-Джар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак), «Колмо» (квадрат, ограниченный улицами Сейил, Тендик, Мидин, Илим).

  • в районе, ограниченном улицами Жумабека, Абдрахманова, бульваром Эркиндик, проспектом Жибек Жолу;
  • улицы Манас Айылы, Курултай, Ветеринарная.

Памятные даты

Американский ученый выделил витамин C

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг после пяти лет кропотливых исследований выделил из лимонного сока вещество, названное позднее витамином C (аскорбиновая кислота).

Люди, которые меняли мир

Умерла кинорежиссер Динара Асанова

В 1985 году в возрасте 42 лет в городе Мурманске скоропостижно скончалась известный советский кинорежиссер, актриса и сценарист Динара Асанова.

Родилась 24 октября 1942 года во Фрунзе.

После окончания школы в 1960–1962 годах работала ассистентом режиссера на киностудии «Кыргызфильм», снялась в фильмах «Девушка из Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога». С 1973 года — режиссер киностудии «Ленфильм». Среди ее фильмов — «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный...» и другие.

Творчеству Динары Асановой посвящены документальные фильмы «Товарищи: Динара Асанова» (1986, режиссер Ричард Дентон, Би-би-си), «Очень вас всех люблю» (1987, режиссер Игорь Алимпиев), «Динара» (1988, режиссер Виктор Титов), «Динара Асанова» (2003, режиссеры Марина Чудина и Екатерина Харламова, «Ленфильм»).

Умер кыргызский политик Жумабек Ибраимов

Родился 1 января 1944 года в селе Джаны-Алыш Чуйской области. После окончания Фрунзенского политехнического института и аспирантуры трудовую деятельность начинает рядовым преподавателем кафедры технологии машиностроения в родном вузе.

Где бы ни трудился Жумабек Ибраимов, благодаря своим творческим способностям, трудолюбию, честности и исполнительности он вызывал уважение коллег. Его назначали на различные высокие посты. В 1988 году — первый заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК Компартии Киргизии. Затем — второй секретарь Чуйского обкома партии, в 1990 году его избрали депутатом Верховного Совета СССР.

Во второй половине 1990-х годов Жумабек Ибраимов дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша, работал заместителем председателя Комитета по безопасности и обороне. Был мэром Бишкека.

Умер в 1999 году.

На бульваре Эркиндик установлен памятник государственному и общественному деятелю Жумабеку Ибраимову, а одна из столичных улиц названа его именем.

У кого намечается той

Акбар Рыскулов

Родился 4 апреля 1953 года в селе Чым-Коргон Чуйской области.
 
Председатель Национального союза писателей КР, поэт, писатель, публицист, экс-дипломат.
 

Токтайым Уметалиева

Родилась 4 апреля 1962 года в селе Бакай-Ата Таласской области.
 
Председатель Ассоциации НПО и НКО
 

Рахатбек Пирматов

Родился 4 апреля 1969 года.
 
Член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас», член правления Социального фонда, директор Государственного накопительного пенсионного фонда.

Куда сходить

Культура

  • В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;
  • В «Асанбай-центр» — выставка «Отцы и дети/Отцы и деды»;
  • В ololohaus пройдет арт-среда «Византия. Собор Святой Софии». Вы узнаете, что такое образный мир и какова символика православного храма — собора Cвятой Софии Константинопольской;
  • В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • Соревнования на кубок мэра. Запланированы турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Возраст участников — 14-18 лет.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

  • Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседание парламента;
  • ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «ГКС: Итоги определения оценки и рейтинга деятельности статс-секретарей госорганов за 2017 год»;
  • Первомайский районный суд, 9.00 — суд по делу об убийстве трех женщин в Киргшелке;
  • зал заседаний ЦИК, 15.00 — заседание комиссии.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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