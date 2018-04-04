Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 апреля будет ясно. Воздух прогреется до +22 градусов. День увеличился до 12 часов 50 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
- до 15 июня проспект Ч.Айтматова от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль),
- до 30 июля улица Достоевского (от Анкары до Толстого).
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — проспект Ч.Айтматова, 80, улицы Суворова, Жданова, Медерова, Радищева, Ганди, Кулиева, Можайского, Кызыл-Кийская, переулок Снегиревский, Коенкозова, 8; село Чон-Арык (улица Чодронова, переулок Дачный), жилмассивы «Энесай», «Дордой-2», «Дордой», «Рухий-Мурас», «Арча-Бешик» (улицы Жанылык, Бердиева, Мыскал, Ойсул-Ата, Чолпон);
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9.30-18.00 — жилмассивы «Красный строитель», «Кок-Джар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак), «Колмо» (квадрат, ограниченный улицами Сейил, Тендик, Мидин, Илим).
- в районе, ограниченном улицами Жумабека, Абдрахманова, бульваром Эркиндик, проспектом Жибек Жолу;
- улицы Манас Айылы, Курултай, Ветеринарная.
Памятные даты
Американский ученый выделил витамин C
4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг после пяти лет кропотливых исследований выделил из лимонного сока вещество, названное позднее витамином C (аскорбиновая кислота).
Люди, которые меняли мир
Умерла кинорежиссер Динара Асанова
В 1985 году в возрасте 42 лет в городе Мурманске скоропостижно скончалась известный советский кинорежиссер, актриса и сценарист Динара Асанова.
Родилась 24 октября 1942 года во Фрунзе.
После окончания школы в 1960–1962 годах работала ассистентом режиссера на киностудии «Кыргызфильм», снялась в фильмах «Девушка из Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога». С 1973 года — режиссер киностудии «Ленфильм». Среди ее фильмов — «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный...» и другие.
Творчеству Динары Асановой посвящены документальные фильмы «Товарищи: Динара Асанова» (1986, режиссер Ричард Дентон, Би-би-си), «Очень вас всех люблю» (1987, режиссер Игорь Алимпиев), «Динара» (1988, режиссер Виктор Титов), «Динара Асанова» (2003, режиссеры Марина Чудина и Екатерина Харламова, «Ленфильм»).
Умер кыргызский политик Жумабек Ибраимов
Родился 1 января 1944 года в селе Джаны-Алыш Чуйской области. После окончания Фрунзенского политехнического института и аспирантуры трудовую деятельность начинает рядовым преподавателем кафедры технологии машиностроения в родном вузе.
Где бы ни трудился Жумабек Ибраимов, благодаря своим творческим способностям, трудолюбию, честности и исполнительности он вызывал уважение коллег. Его назначали на различные высокие посты. В 1988 году — первый заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК Компартии Киргизии. Затем — второй секретарь Чуйского обкома партии, в 1990 году его избрали депутатом Верховного Совета СССР.
Во второй половине 1990-х годов Жумабек Ибраимов дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша, работал заместителем председателя Комитета по безопасности и обороне. Был мэром Бишкека.
Умер в 1999 году.
На бульваре Эркиндик установлен памятник государственному и общественному деятелю Жумабеку Ибраимову, а одна из столичных улиц названа его именем.
У кого намечается той
Акбар Рыскулов
Рахатбек Пирматов
Куда сходить
Культура
- В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;
- В «Асанбай-центр» — выставка «Отцы и дети/Отцы и деды»;
- В ololohaus пройдет арт-среда «Византия. Собор Святой Софии». Вы узнаете, что такое образный мир и какова символика православного храма — собора Cвятой Софии Константинопольской;
- В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».
Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Соревнования на кубок мэра. Запланированы турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Возраст участников — 14-18 лет.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседание парламента;
- ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «ГКС: Итоги определения оценки и рейтинга деятельности статс-секретарей госорганов за 2017 год»;
- Первомайский районный суд, 9.00 — суд по делу об убийстве трех женщин в Киргшелке;
- зал заседаний ЦИК, 15.00 — заседание комиссии.
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