Верховный суд отменил частные определения в адрес адвоката Омурбека Текебаева

Верховный суд Кыргызстана отменил два частных определения в отношении адвоката экс-депутата парламента Омурбека Текебаева Чинары Джакупбековой. Об этом ИА «24.kg» сообщила она сама.

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Напомним, частные определения адвокату экс-парламентариев Омурбека Текебаева и Аиды Саляновой вынесла коллегия Бишкекского горсуда под председательством Адиса Момуналиева.

«Первое касалось моих пропусков заседаний. У меня как раз болел ребенок, и все необходимые справки были представлены. Второе — в связи с тем, что якобы я нагрубила государственному защитнику Омурбека Текебаева Эльмире Чоноевой», — пояснила Чинара Джакупбекова.

Она добавила, что на этапе обжалования находится еще одно частное определение, вынесенное ей председателем горсуда Ириной Воронцовой на процессе по уголовному делу Аиды Саляновой. О нем юрист узнала, когда был оглашен приговор.

Отметим, частное определение суда грозит адвокатам лишением лицензии.