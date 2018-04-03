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Общество

Верховный суд отменил частные определения в адрес адвоката Омурбека Текебаева

Верховный суд Кыргызстана отменил два частных определения в отношении адвоката экс-депутата парламента Омурбека Текебаева  Чинары Джакупбековой. Об этом ИА «24.kg» сообщила она сама.

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Напомним, частные определения адвокату экс-парламентариев Омурбека Текебаева и Аиды Саляновой вынесла коллегия Бишкекского горсуда под председательством Адиса Момуналиева.

«Первое касалось моих пропусков заседаний. У меня как раз болел ребенок, и все необходимые справки были представлены. Второе — в связи с тем, что якобы я нагрубила государственному защитнику Омурбека Текебаева Эльмире Чоноевой», — пояснила Чинара Джакупбекова.

Она добавила, что на этапе обжалования находится еще одно частное определение,  вынесенное ей  председателем горсуда Ириной Воронцовой на процессе по уголовному делу Аиды Саляновой.  О нем юрист узнала, когда был оглашен приговор. 

Отметим, частное определение суда грозит адвокатам лишением лицензии. 
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