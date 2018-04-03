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Общество

Служебные квартиры депутатов. Определен порядок их предоставления сиротам

Депутаты парламента определили порядок предоставления служебных квартир выпускникам детских домов. Поправки в Закон «О служебном жилом доме» вынесены на общественное обсуждение.

Ранее нардеп Гульшат Асылбаева заявляла, что квартирами в центре города никто не пользуется. Есть и служебная квартира в микрорайоне «Аламедин-1», которая пустует на протяжении семи лет.

«По Конституции,  в КР действует принцип обеспечения наилучших интересов ребенка. Но, к сожалению, на практике не так. Нет даже территории для строительства дома для детей-сирот. Выпускникам детдомов недоступна покупка жилья в ипотеку. У них порой нет денег даже на еду, какие там выплаты по кредиту! Из-за отсутствия финансирования нет возможности строить бесплатное жилье для них», — говорится в справке-обосновании.

Инициаторы законопроекта предлагают взять патронаж над сиротами — выпускниками детских домов и передать им служебные квартиры, находящиеся в ведомстве Жогорку Кенеша.

Согласно поправкам, служебные квартиры не подлежат приватизации и продаже.

Право на получение квартиры в служебном жилом доме будет у выпускников детдомов, в собственности которых не имеется жилого помещения на территории КР. Для получения жилья нужно будет обратиться с заявлением к спикеру Жогорку Кенеша, предоставив направление от Минобразования. Документы изучит жилищная комиссия ЖК.

В дальнейшем распределение комнат в квартире и квартир будет производиться по мере их освобождения в порядке очередности. Если выпускник детдома не проживает постоянно в квартире, то подлежит выселению.
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