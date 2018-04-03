Как извлечь выгоду из сотрудничества с Россией, решали в городе Ош

Ошская область имеет аграрное направление. Доля промышленной продукции нашего региона составляет всего два процента по республике. Об этом сегодня на круглом столе по укреплению межрегионального сотрудничества с Россией в южной столице заявил заместитель полномочного представителя правительства в Ошской области Ахмаджан Махаммадов.

Он призвал ошан работать над созданием условий для проживания, запуска производств, особенно в Год развития регионов.

Так сложилось, что в основном наша продукция отправлялась в Россию. Поэтому мы рады укреплению связей с соседними странами, разными регионами России. Ахмаджан Махаммадов

Ахмаджан Махаммадов отметил, что местные власти предлагают создание заготовительных баз, так как для области характерно производство мелкотоварной продукции. Нужны хранилища, холодильники, цеха по переработке сырья. Есть несколько примеров в Кара-Суйском районе.

«Импорт преобладает в отношениях с Россией. Надо работать над созданием кластеров для увеличения экспорта», — добавил он.

В полпредстве отмечают, что сейчас разрабатывается стратегия по привлечению инвестиций из средств наших мигрантов в России. По мнению чиновников, это будет способствовать улучшению делового климата в стране.

Ахмаджан Махаммадов озвучил и основные проблемы, которые складывались десятилетиями. Это последствия внешней и внутренней миграции, дисбаланс рабочих мест, которые в основном, сконцентрированы в Бишкеке и Оше.

Представитель Министерства экономики КР Индира Ахматова отметила многоплановость характера сотрудничества обеих стран и близость подходов в решении общих задач.

В последние годы увеличился экспорт молочной продукции, овощей и фруктов.

Ошский эксперт по экономическим вопросам Эркин Абдыразаков предложил создание сервисных сельскохозяйственных многопрофильных кооперативов.

«Надо воспользоваться Годом развития регионов, нужны административные реформы. Надо развивать производство на местах. У нас тоже есть потребители», — пояснил он.

Частный предприниматель из Оша Искендер Субанкулов напомнил, что Кыргызстан — горная страна и обладает ограниченными ресурсами. Он предложил сделать упор на поддержку интеллектуальных ресурсов, например, IT-специалистов.

В отношениях с Россией надо расширять информационный канал. Развитие идет только через бизнес, а бизнес ведут частные предприниматели. Искендер Субанкулов

Столичный эксперт Бакыт Молдожанов согласен, что торговля укрепляет отношения, но, к сожалению, поставщики не могут круглогодично обеспечить продукцией даже точки сбыта в стране, не говоря уже о внешних точках сбыта.