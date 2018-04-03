Митинг в Бишкеке. В акции «Мы задыхаемся» участвовали около сотни человек

В митинге «Мы задыхаемся», который прошел у мэрии Бишкека, участвовали около сотни человек. Изначально активисты заявляли о возможном участии до тысячи сторонников.

Акция должна была стартовать из трех точек города одновременно, но к заявленному времени собрались только около 20 человек на улице Душанбинской. К мэрии пришли около 100 активистов.

Такая небольшая явка, по мнению одного из активистов Гульнары Джурабаевой, связана с появившейся накануне информацией о запрете проведения митинга на территории Ленинского района столицы, недостатком информации о мероприятии и проведением его в рабочий день.

«Многие, прочитав о запрете акции, стали звонить, спрашивать, будет ли митинг или нет. Поэтому многие, наверное, и не пришли», — сказала она, отметив, что проведение митингов — это конституционное право кыргызстанцев.