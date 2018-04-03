15:28
USD 68.38
EUR 84.31
RUB 1.19
Общество

Чиновники обещают найти новое место для павильона бабушкам

Для бабушек, чей павильон накануне демонтировали в Бишкеке, обещают найти новое место. Об этом ИА «24.kg» сообщил аким Свердловского района Самарбек Болотбеков.

Я возьму этот вопрос на контроль. Он решаемый. Этот павильон стоял без документов. Я дал поручение Управлению земельными ресурсами (УЗР) подготовить документы. Найдем другое место, выдадим документы и установим павильон обратно.

Самарбек Болотбеков

Самарбек Болотбеков добавил, что полностью освободить от уплаты налогов по закону они не могут. Но пообещал предусмотреть для пенсионерок льготы.

По данным пресс-службы мэрии, Управление землепользования и строительства совместно с МП «Тазалык» демонтировало четыре павильона на пересечении улиц Боконбаева и Ибраимова, которые были самовольно установлены на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов на участок.

Также произведен демонтаж четырех металлических торговых павильонов, незаконно расположенных на пересечении улиц Толстого и Некрасова, Толстого и Кривоносова, Некрасова и Тыныбекова, Гагарина и Ашар.

Ранее владельцам земельных участков были выданы уведомления. В связи с неисполнением уведомлений в срок демонтаж самовольных объектов облегченного типа был произведен в принудительном порядке с приведением земельных участков в первоначальное состояние.
Ссылка:
просмотров: 456
Версия для печати
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Бизнес
Сотрудники международных аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; вышли на&nbsp;субботник Сотрудники международных аэропортов «Манас» и «Ош» вышли на субботник
Вызови такси бесплатно! Вызови такси бесплатно!
Мировой хаос: видны&nbsp;ли признаки нового порядка? Мировой хаос: видны ли признаки нового порядка?
MegaCom: велосезон-2018&nbsp;открыт! MegaCom: велосезон-2018 открыт!