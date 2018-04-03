Чиновники обещают найти новое место для павильона бабушкам

Для бабушек, чей павильон накануне демонтировали в Бишкеке, обещают найти новое место. Об этом ИА «24.kg» сообщил аким Свердловского района Самарбек Болотбеков.

Я возьму этот вопрос на контроль. Он решаемый. Этот павильон стоял без документов. Я дал поручение Управлению земельными ресурсами (УЗР) подготовить документы. Найдем другое место, выдадим документы и установим павильон обратно. Самарбек Болотбеков

Самарбек Болотбеков добавил, что полностью освободить от уплаты налогов по закону они не могут. Но пообещал предусмотреть для пенсионерок льготы.

По данным пресс-службы мэрии, Управление землепользования и строительства совместно с МП «Тазалык» демонтировало четыре павильона на пересечении улиц Боконбаева и Ибраимова, которые были самовольно установлены на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов на участок.

Также произведен демонтаж четырех металлических торговых павильонов, незаконно расположенных на пересечении улиц Толстого и Некрасова, Толстого и Кривоносова, Некрасова и Тыныбекова, Гагарина и Ашар.

Ранее владельцам земельных участков были выданы уведомления. В связи с неисполнением уведомлений в срок демонтаж самовольных объектов облегченного типа был произведен в принудительном порядке с приведением земельных участков в первоначальное состояние.