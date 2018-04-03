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Общество

Ответственность за потребление сомнительных лекарств возложили на потребителей

Фото ИА «24.kg»

Главная ответственность за потребление сомнительных лекарств лежит на самих потребителях. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила представитель Коалиции НПО за прозрачность лекарственного обеспечения Бурул Макенбаева.

По ее словам, спрос порождает предложение. «Пока люди будут покупать лекарства на рынках с чьих-то рук, им будут их предлагать. К примеру, за продажу лекарств на Ошском рынке в Бишкеке огромная ответственность лежит на органах местного самоуправления. Место на рынке не может быть выдано никому без разрешения владельца рынка. Здесь бездействие и местного самоуправления, и владельцев рынков», - сказала Бурул Макенбаева.

Она отметила, что кыргызстанцы не защищены от контрафактных лекарств. При этом сказать, откуда и каким образом завозят такие препараты в страну, Бурул Макенбаева не смогла. «Это должны установить наши правоохранительные органы совместно с Интерполом и Всемирной организацией здравоохранения. А мы можем только предполагать», - ответила Бурул Макенбаева.

Она также не смогла сказать, было ли изъято и сколько контрафактных лекарств с внутреннего рынка в 2017 году.
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