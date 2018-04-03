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Общество

Кыргызстанцы не защищены от контрафактных лекарств

Население Кыргызстана находится в зоне риска потребления низкокачественных и поддельных лекарств. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила представитель Коалиции НПО за прозрачность лекарственного обеспечения Бурул Макенбаева.

По ее словам, кыргызстанцы не защищены от контрафактных лекарств.

«Страдает и добросовестный бизнес от недобросовестных поставщиков. В мире смертность от побочных реакций фальшивых лекарств входит в первую пятерку причин наравне с сердечно-сосудистыми, онкологическими, бронхолегочными заболеваниями и травматизмом. По подсчетам университета Эдинбурга, во всем мире от 72 тысяч до 169 тысяч детей могут умирать от пневмонии из-за использования контрафактных антибиотиков», - сказала она.

Мировой объем нелегального рынка лекарств эксперты ВОЗ оценили в $30 миллиардов. Контрабанда и сбыт поддельных лекарств сейчас приносят прибыли больше, чем торговля наркотиками, но сопряжена с меньшими рисками.

Бурул Макенбаева
Она отметила, что по инициативе Минздрава для защиты населения от фальсифицированных и низкокачественных лекарств в 2017 году в КР приняли новый закон. Но это только первый необходимый шаг. Для очищения рынка от опасных лекарств предстоит большая и совместная работа всех госорганов.

«ВОЗ работает с Интерполом над искоренением криминальных сетей, получающих миллиарды долларов от торговли поддельными лекарствами, и наши правоохранительные органы тоже должны действовать активно и развивать международное сотрудничество в этой сфере», - призвала Бурул Макенбаева.

«Только наша организация задокументировала три эпизода по сомнительным препаратам. Ни по одному из них правоохранительные органы не приняли надлежащих мер. В 2017 году было возбуждено уголовное дело против заместителя председателя Фармакологического комитета за регистрацию биологической добавки в качестве лекарства. Но и это дело было необоснованно приостановлено», - резюмировала она.
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