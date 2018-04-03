12:11
USD 68.38
EUR 84.31
RUB 1.19
Общество

Более $40 тысяч выделили на улучшение условий на КПП «Достук»

Более $40 тысяч выделило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНПООН) на улучшение условий пересечения границы между Кыргызстаном и Узбекистаном на КПП «Достук». Об этом ИА «24.kg» сообщили в управлении.

По его данным, повторное открытие погранично-пропускных пунктов «Достук» и «Дуслик» на кыргызско-узбекской границе создало новые проблемы. В сентябре 2017 года пропускные пункты международного сообщения перевели на круглосуточный режим работы. В результате число людей, пересекающих границу в день, увеличилось до 10 тысяч при пропускной способности КПП в 400-600 человек. Время ожидания при паспортном контроле и проверке багажа возросло с 2 минут до 5 часов.

Читайте по теме
На кыргызско-узбекской границе застряли в очереди полторы тысячи человек

Оценка показала, что 800-метровые очереди, сформированные на кыргызской стороне границы, являются результатом маленьких помещений для паспортного контроля и небольшой пропускной способности коридоров. На пограничном пункте Кыргызстана пять паспортных контролеров обслуживают пять человек одновременно, 20 человек проходят проверку багажа и товара, остальные люди ожидают очереди за пределами пропускного пункта.

«Очереди в основном вызваны тем, что КПП недоукомплектованы и требуют установки дополнительного оборудования по считыванию идентификационных данных. В координации с местными органами власти — как с узбекской, так и с кыргызской стороны — мы разработали план по устранению напряженности на границе, чтобы избежать очередей и помочь пассажирам быстрее пройти пограничный контроль», — сказал международный координатор УНПООН в КР Юсуф Курбанов.

Местные власти построят 12 новых отделов для проверки паспортов, а УНПООН закупит и установит оборудование и обучит сотрудников таможенной и пограничной служб использованию контрольных приборов. КПП оснастят системой видеонаблюдения, а персонал пройдет обучение по вопросам борьбы с коррупцией.

«Открытие усиленных пунктов пересечения границы запланировано на конец апреля», — сказал Юсуф Курбанов.
Ссылка:
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
За пропуск без очереди на КПП «Достук» берут деньги. Погранслужба проверяет факт
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Бизнес
Мировой хаос: видны&nbsp;ли признаки нового порядка? Мировой хаос: видны ли признаки нового порядка?
MegaCom: велосезон-2018&nbsp;открыт! MegaCom: велосезон-2018 открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! значительно увеличил пропускную способность своей сети Мобильный оператор О! значительно увеличил пропускную способность своей сети
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Карагачевую рощу Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Карагачевую рощу