Более $40 тысяч выделили на улучшение условий на КПП «Достук»

Более $40 тысяч выделило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНПООН) на улучшение условий пересечения границы между Кыргызстаном и Узбекистаном на КПП «Достук». Об этом ИА «24.kg» сообщили в управлении.

По его данным, повторное открытие погранично-пропускных пунктов «Достук» и «Дуслик» на кыргызско-узбекской границе создало новые проблемы. В сентябре 2017 года пропускные пункты международного сообщения перевели на круглосуточный режим работы. В результате число людей, пересекающих границу в день, увеличилось до 10 тысяч при пропускной способности КПП в 400-600 человек. Время ожидания при паспортном контроле и проверке багажа возросло с 2 минут до 5 часов.

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Оценка показала, что 800-метровые очереди, сформированные на кыргызской стороне границы, являются результатом маленьких помещений для паспортного контроля и небольшой пропускной способности коридоров. На пограничном пункте Кыргызстана пять паспортных контролеров обслуживают пять человек одновременно, 20 человек проходят проверку багажа и товара, остальные люди ожидают очереди за пределами пропускного пункта.

«Очереди в основном вызваны тем, что КПП недоукомплектованы и требуют установки дополнительного оборудования по считыванию идентификационных данных. В координации с местными органами власти — как с узбекской, так и с кыргызской стороны — мы разработали план по устранению напряженности на границе, чтобы избежать очередей и помочь пассажирам быстрее пройти пограничный контроль», — сказал международный координатор УНПООН в КР Юсуф Курбанов.

Местные власти построят 12 новых отделов для проверки паспортов, а УНПООН закупит и установит оборудование и обучит сотрудников таможенной и пограничной служб использованию контрольных приборов. КПП оснастят системой видеонаблюдения, а персонал пройдет обучение по вопросам борьбы с коррупцией.

«Открытие усиленных пунктов пересечения границы запланировано на конец апреля», — сказал Юсуф Курбанов.