Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— об утверждении Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы (третий этап);

— об утверждении Временных правил пользования Государственным порталом электронных услуг;

— об утверждении Национальной таблицы распределения радиочастот между радиослужбами;

— о внесении изменений в постановление правительства «О вопросах Кыргызского национального аграрного университета имени К.И.Скрябина»;

— о внесении изменений в постановление правительства «О дипломатических рангах Кыргызской Республики»;

— о внесении изменений в постановление правительства «Об утверждении Положения о порядке осуществления консульской легализации».

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