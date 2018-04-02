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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— об утверждении Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы (третий этап);
— об утверждении Временных правил пользования Государственным порталом электронных услуг;
— об утверждении Национальной таблицы распределения радиочастот между радиослужбами;
— о внесении изменений в постановление правительства «О вопросах Кыргызского национального аграрного университета имени К.И.Скрябина»;
— о внесении изменений в постановление правительства «О дипломатических рангах Кыргызской Республики»;
— о внесении изменений в постановление правительства «Об утверждении Положения о порядке осуществления консульской легализации».

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